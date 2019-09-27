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Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

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Россельхозбанк на 3% снизил процентные ставки по потребительским кредитам благодаря чему теперь можно получить кредит без обеспечения на любые цели на сумму до трёх миллионов рублей и срок до 7 лет по ставке от 9,9% до 16,4% годовых, сообщили ИА «Чита.Ру» 27 сентября в пресс-службе банка.

«Процентная ставка зависит от суммы, срока кредита и категории клиента. Дополнительно по акции «Хорошая история», действующей до 1 февраля 2020 года, клиенты с хорошей кредитной историей могут получить кредит на любые цели по ставке от 9,9% до 13,9% годовых», — говорится в сообщении.

Также в Россельхозбанке можно рефинансировать кредиты, полученные в других банках, по ещё более низким ставкам — от 9,9% до 10,9%.

Банк предлагает специальные кредитные программы и для пенсионеров. С учётом новых условий, теперь максимальная сумма пенсионного кредита составляет 1,5 миллиона рублей, а процентные ставки — от 9,9% до 10,9% в зависимости от суммы, срока кредита и наличия зачислений пенсии на счёт в Россельхозбанк.

Во все кредитные ставки включена услуга страхования здоровья и жизни заёмщика, при отказе от страхования ставки увеличиваются дополнительно на 4,5-5%.

Заявку на любой из кредитов можно подать на официальном сайте Россельхозбанка, а также через «Интернет-банк» или «Мобильный банк» клиента. И это не только удобно, но и выгодно, поскольку до 1 февраля 2020 года по таким кредитам предусмотрена скидка к процентным ставкам в размере 0,5% годовых.

Оформить кредит можно в офисах Россельхозбанка в Чите по адресам: Александро-Заводская, 21, и Амурская, 13, а также в дополнительных офисах в Агинском, Акше, Борзе, Дульдурге, Краснокаменске, Красном Чикое, Могойтуе, Нерчинске, Оловянной, Петровск-Забайкальском, Приаргунске, Сретенске, Улётах, Чернышевске и Шилке.

 
Российский сельскохозяйственный банк, ул. Александро-Заводская, 21
  • 8 (3022) 36-99-99

АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Генеральная лицензия Банка России №3349 от 12.08.2015.

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