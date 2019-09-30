Кредитные карты с кэшбэком и скидками до 50% на товары стали доступны жителям Забайкалья

Россельхозбанк предложил восемь программ по кредитным картам для жителей Забайкалья, среди которых «Карта хозяина», дающая возможность получить обратно до 10% от суммы покупок или Panasonic, где можно накопить баллы и получить скидки до 50% стоимости товара в официальном интернет-магазине. Об этом ИА «Чита.Ру» 30 сентября сообщили в пресс-службе банка.

«Кредитная карта «Путевая» Visa Classic позволяет совершать покупки и получать повышенные бонусы первые два месяца: 6% от суммы покупок в категории «Путешествия», 4% от суммы любых покупок. С помощью карты «Амурский тигр» можно не только выгодно пользоваться заёмными средствами, но и заниматься благотворительностью. Например, помогать амурским тиграм, совершая покупки по карте. Собственные средства клиентов на благотворительность не расходуются», — сообщили в пресс-службе.

Для фермеров банк представляет карту «Россельхозбанк – АККОР», по которым нет комиссии за снятие наличных во всех банкоматах страны, для автомобилистов — «Россельхозбанк – Роснефть». С премиальной картой можно не только оплатить покупки, но и получить дополнительную карту priority-pass, полезную для путешественников. Она даёт привилегию бесплатного посещения бизнес-залов аэропортов в компании до восьми человек

«Снять наличные в банкоматах Россельхозбанка и банков-партнёров можно без комиссий. Для владельцев карт разработан удобный интернет-банк и мобильное приложение (6+)», — цитирует пресс-служба директора Читинского филиала Россельхозбанка Бориса Абагуева.

Определиться с выбором кредитной карты можно на сайте или в офисах Россельхозбанка.

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