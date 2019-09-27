Минстрой отказывал погорельцам, чтобы по суду получить законное основание на покупку жилья

Руководитель краевого ситуационного центра Евгений Корнев 27 сентября сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру», что министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края давало формальный отказ погорельцам Усть-Ималки Ононского района при получении выплат и приобретении жилья, чтобы по суду получить законное основание для расходования федеральных средств на покупку этого жилья.

Новое жильё после иска прокуратуры получили 12 пострадавших от апрельских пожаров семей в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края.

«Единственным основанием выплаты средств пострадавшим из федерального бюджета является документ на утраченное жильё, которых в 90% случаев не было: граждане покидали горящие дома как могли. В этом случае основанием для выплаты является только решение суда. Вот для суда и выдавался Минстроем Забайкальского края отказ — формальный документ, чтобы здесь же появился судебный акт — законное основание расходования федеральных средств на покупку жилья», — объяснил Евгений Корнев.

Для организации этой работы в Забайкалье создали ситуационный центр и комиссию по чрезвычайным ситуациям под руководством исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Андрея Гурулева.

«Объединились все: органы власти, прокуратура, неравнодушные люди, чтобы в кратчайшие сроки и с соблюдением всех законов помочь людям, которые в мгновение лишились всего», — сказал Андрей Гурулев.

На сегодняшний день все забайкальцы, пострадавшие от апрельских пожаров 2019 года, уже приобрели жильё и получили все причитающиеся им социальные выплаты.

Вечером 19 апреля из-за шквального ветра и бесконтрольных палов загорелись несколько районов Забайкальского края, в 13 районах огонь перешёл на жилые дома и постройки. Ущерб превысил 1 миллиард рублей. Усть-Ималка оказалась одним из самых пострадавших населённых пунктов юго-востока региона – огонь там уничтожил 34 дома из 66.