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Минстрой отказывал погорельцам, чтобы по суду получить законное основание на покупку жилья

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Руководитель краевого ситуационного центра Евгений Корнев 27 сентября сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру», что министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края давало формальный отказ погорельцам Усть-Ималки Ононского района при получении выплат и приобретении жилья, чтобы по суду получить законное основание для расходования федеральных средств на покупку этого жилья.

Новое жильё после иска прокуратуры получили 12 пострадавших от апрельских пожаров семей в селе Усть-Ималка Ононского района Забайкальского края.

«Единственным основанием выплаты средств пострадавшим из федерального бюджета является документ на утраченное жильё, которых в 90% случаев не было: граждане покидали горящие дома как могли. В этом случае основанием для выплаты является только решение суда. Вот для суда и выдавался Минстроем Забайкальского края отказ — формальный документ, чтобы здесь же появился судебный акт — законное основание расходования федеральных средств на покупку жилья», — объяснил Евгений Корнев.

Для организации этой работы в Забайкалье создали ситуационный центр и комиссию по чрезвычайным ситуациям под руководством исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Андрея Гурулева.

«Объединились все: органы власти, прокуратура, неравнодушные люди, чтобы в кратчайшие сроки и с соблюдением всех законов помочь людям, которые в мгновение лишились всего», — сказал Андрей Гурулев.

На сегодняшний день все забайкальцы, пострадавшие от апрельских пожаров 2019 года, уже приобрели жильё и получили все причитающиеся им социальные выплаты.

Вечером 19 апреля из-за шквального ветра и бесконтрольных палов загорелись несколько районов Забайкальского края, в 13 районах огонь перешёл на жилые дома и постройки. Ущерб превысил 1 миллиард рублей. Усть-Ималка оказалась одним из самых пострадавших населённых пунктов юго-востока региона – огонь там уничтожил 34 дома из 66.

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Дав согласие жить в каменной клетке, купленной на федеральные деньги, физические лица тем самым подтвердили свой отказ от прав на общенародную собственность СССР, то есть отказались от своей Родины.

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Если один дом сгорит, то  мне тоже положено новое жилье от правительства? Интересно, по каким критериям дают новое жилье погорельцам?

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Если один дом сгорит, то не дадут. Если дом в собственности - страхуйте, собственник сам несет риск утраты своего жилья, если муниципальное жилье. то разместят где-нибудь также в муниципальном фонде. Федеральные деньги выделяются только на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. Если ЧС федерального или межрегионального значения.

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Не поняла, это тот самый непотопляемый Евгений Геннадьевич Корнев? Ужас ужасный, что делается. Всё таки пристроился к кормушке. Ни стыда, ни совести

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Вот видно проснулся кто-то из тех, кто принимал участие в его ликвидации?

Видимо Вас напрямую касается что-то, раз боитесь так, значит и до Вас доберётся. :)

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Да, некоторые похолодели , что Корнев ещё живой, значит рыло в пушку , 

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Уважаемый, вы так уверенно говорите о кормушке, будто лично его знаете?! Вы сами то что лично сделали для улучшения жизни не только себе, а окружающим?? Попробуйте задаром сделать то, чего добился Евгений! Он приложил неимоверные усилия для решения данной проблемы! Вы даже себе представить не можете! Если бы его не было тут, то людям бы просто вручили сертификаты, и их бы облапошили чёртовы риэлторы, как это было в другом регионе не так уж и давно!.. И ведь решение этой проблемы было произведено не для какой-то умопомрачительной славы, а лишь для того, чтобы людям, старикам, и ребятишкам было где жить, а не существовать в переполненных спортзалах сельских школ! Имейте совесть! Всё что пишется, делается и говорится - всё, абсолютно всё возвращается бумерангом, только уже жёстче! 

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Нормально! Давайте так же поступим и с квартирами для сирот и для переселенцев из ветхого или аварийного! Квартиры стоят пустые, а люди судебных решений ждут, чтобы чиновник мог по суду выполнить свою работу? Абсурд! Ему что, пожарище не доказательство сгоревшего жилья? Или он крот слепой?

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Бред какой-то несёте, сами не понимаете

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не доказательство. человек должен доказать, что у него сгорело имущество. из 57 погорельцев документы на квартиры были только у 5 человек. они их восстановили через регистрационную палату и получили деньги на приобретение жилья. остальные просто доказывали через суд, что у них сгорел дом или квартира, это их единственное жилье

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М-да, господа. "Аплодирую" в минус. То есть, для того, чтобы получить взамен утраченного новое жилье, люди месяцами должны жить на улице, кто-то даже с ребятишками, бегать по инстанциям, доказывать, что они не жирафы, и что у них было имущество!? А причина то в чем?!? - причина проста, всему виной чинушье бездействие, и ярое желание навариться на горельнике, вместе с которым валят и нормальный лес! Люди, неужели вы не понимаете, что все эти пожары случаются только из-за того, что разрешено намного дешевле получать лес под санитарную чистку? Как только этот "закон" приняли, пожары усилились, и эти (чинуши) стали ещё быстрее богатеть! На месте действующей власти, я бы наоборот создал указ, по которому горелый лес под уборку стоил бы раз в 500 дороже, чем строевой! А насчёт Корнева не распинайтесь, вы видимо не понимаете, что он сделал для наших земляков, для сирот, и вообще в целом! Завидуйте молча тому, что у вас не получилось бы работать как он за спасибо! 

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