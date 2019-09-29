ЗабГУ ошибочно пообещал 200-балльникам 5 т.р. к основной стипендии

Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) при наборе абитуриентов ошибочно пообещал платить поверх академической стипендии по 5 тысяч рублей в месяц всем бюджетникам первого курса, которые наберут по 200 баллов на ЕГЭ, пост с извинениями опубликован 27 сентября в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнила пресс-служба, 5 тысяч рублей — это повышенная стипендия уже с учётом академической. Ошибку корреспонденту ИА «Чита.Ру» подтвердил проректор по организационной работе Андрей Симатов: «Действительно, была допущена некорректная формулировка, которая привела к такому недопониманию. Но в любом случае, стипендия, которая выплачивается таким студентам, больше, чем та, которая выплачивалась бы без этой поддержки. То есть университет свои обязательства выполнил».

Проректор добавил, что сейчас в вузе проверяют, кто допустил такую ошибку, чтобы привлечь его к ответственности.

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