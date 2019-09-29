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ЗабГУ ошибочно пообещал 200-балльникам 5 т.р. к основной стипендии

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Забайкальский государственный университет (ЗабГУ) при наборе абитуриентов ошибочно пообещал платить поверх академической стипендии по 5 тысяч рублей в месяц всем бюджетникам первого курса, которые наберут по 200 баллов на ЕГЭ, пост с извинениями опубликован 27 сентября в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнила пресс-служба, 5 тысяч рублей — это повышенная стипендия уже с учётом академической. Ошибку корреспонденту ИА «Чита.Ру» подтвердил проректор по организационной работе Андрей Симатов: «Действительно, была допущена некорректная формулировка, которая привела к такому недопониманию. Но в любом случае, стипендия, которая выплачивается таким студентам, больше, чем та, которая выплачивалась бы без этой поддержки. То есть университет свои обязательства выполнил».

Проректор добавил, что сейчас в вузе проверяют, кто допустил такую ошибку, чтобы привлечь его к ответственности.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности№ 2292 от 28 июля 2016 года.

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20 отзывов
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Это как я учился в колледже и степуха была 100 рублей а социальная, для неполных семей 200, но в результате и то и то всегда были сущие копейки

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Симатов как обычно накосячил, а денег в бюджете универа не оказалось

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Мошенники, наврали, обманули, кинули.

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Первокурсники бюджетники обычно получают простую стипендию. До первой сессии.  При условии сдачи её  хотя бы с 1-ой тройкой- стипендии нет, при сдаче на 4и 5 продолжают получать ту же сумму. При сдачи сессии на «отлично» - получают повышенную стипендию. Именно такую стипендию сегодня ВУЗ, по собственной инициативе, выдал 200-бальникам. Она повышенная уже сразу! И я рад, что вуз нашел возможность оценить высокие баллы! Спасибо! 

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Повышенная стипендия даётся тем студентам,кто три семестра(три сессии) учиться на 5, на втором курсе

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Тем более. А нам уже её дали!

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А аббревиатура у Вас по какой то особой любви к ЗабГУ изначально капсом?

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Так и обещали бы повышенную, а не дополнительную к основной. И вопросов бы не было. А то ведь обещали, кричали об этом везде, заманивали отличников. Вопрос: зачем было обещать и не выполнить?

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Господин Симатов, перелогиньтесь!

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Обещать, не значит жениться. А 200-бальники уже поступили, мда.. Они и зарплату всегда обещают поднять, а про стимулирующие ого-го какие сказки слушаем не первый год. И где?

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Миллионер Иванов узнав , что по 5 тыс , пришел в ярость ,орал на чем свет стоит , трясло его , а из рта бежала пена.

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Спасибо ВУЗу любимому. Нам эти деньги лишнеми не будут.

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Опровержение должны были дать сразу, а то было везде написано и только сейчас говорится о том, что ошибочно. Надо было сразу правильно заявлять, а не вводить в заблуждение абитуриентов. 

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А как нам завлечь абитурентов, давайте замутим фейковую новость о повышенных стипендиях до поступления, а после свернем всё это в фейк, какой "высокий" флинт получается.

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Развели, а теперь ни за что не отвечают

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Как это похоже на Россию. Приходите к нам учиться, мы вам плюс к стипендии. Вы получите очень востребованную специальность и устроитессь на работу с  воооооот такой зарплатой.  А в итоге -кукиш,  и даже без масла . Привыкайте детки к вранью

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После окончания вуза, перед молодыми специалистами открываются сотни дорог.

Которые можно подмести

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На самом деле ограничений по стипендии нет. Сегодня есть студент в ЗабГУ который получает 42 тысячи руб. СОРОК ДВЕ! Заслужил, респект! И первачи двухсотбальники  так же, заслужили сразу  повышенную, как отличники. Поддержка есть! Получите распишитесь,  дальше - всё в ваших руках. 

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Это уже прошли времена, и, так называемые "рейтинговые", стипендии урезали. Буквально пару лет назад некоторые особо крутые студенты (спортсмены высокого класса, танцоры, КВНщики и.т.д.) получали по 80-100-150 тысяч рублей, в зависимости от набора грамот, дипломов и благодарностей различного уровня. 

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Добрый день. Очередной обман, Правительство обманывает вместе с Гарантом Конституции -Президентом, обещали народу в предвыборных речах -хорошую достойную жизнь, не повышать пенсионный возраст, а на самом деле сделали как им нужно. В университете такая же "система" - пообещали, а потом от своих обещаний отказались. Правильно говориться в народном афоризме: "Я хозяин своего слова - сказал и обратно забрал". Дети со студенческой скамьи сталкиваются с обманом. Стыдно.

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