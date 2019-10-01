Команда из посёлка Харагун стала чемпионом краевой школьной лиги КВН (12+)

Команда «За углом» из посёлка Харагун Хилокского района стала чемпионом краевой школьной лиги КВН 2019 года на фестивале (12+), который проводил дворец молодёжи «Мегаполис» с 26 по 29 сентября, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 1 октября представитель учреждения.

«В фестивале приняли участие около 300 детей из 25 команд районов Забайкальского края. По итогам полуфинала, который проходил в лагере «Парус», в финале сыграли шесть команд: «X-миссия» из посёлка Тарбагатай, «За углом» из посёлка Харагун, читинская команда школы КВН дворца молодёжи «Мегаполис», «8+» из города Краснокаменска, «Палпинк» из Хилка и «Дай пять» из посёлка Новопаловка», — уточнил собеседник агентства.

Вице-чемпионом стала команда «Мегаполис», на третьем месте оказалась команда «Палпинк».

«Титул «Мисс КВН» получила школьница из посёлка Тарбагатай Анастасия Калугина, а «Мистером КВН» стал Дмитрий Паничев из посёлка Новопавловка, обладателями «Лучшей шутки» стала команда «Мегаполиса».

Видео с фестиваля можно посмотреть в группе «ВКонтакте».

Забайкальская школьная лига КВН действует на базе Дворца молодежи с 2010 года. В 2019 году «Мегаполис» провёл десятый фестиваль школьных команд КВН. С 2012 года он проводится на базе лагеря «Парус».