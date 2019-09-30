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Сбербанк и «Дом.РФ» первыми из крупных банков опустят ипотечную ставку ниже 9%

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Крупнейшая кредитная организация страны Сбербанк и входящий в первую десятку банков «Дом.РФ» с 1 октября опустят минимальную ставку по ипотеке ниже 9%, сообщает 30 сентября издание РБК.

«С 1 октября «Дом.РФ» снизит базовую ставку по ипотеке на новостройки до 8,9%. Такая ставка будет доступна при первоначальном взносе от 20%. Минимальная ставка для клиентов банка может составить 8,5%», — пишет издание со ссылкой на пресс-службу банка.

«Дом.РФ» стал первым крупным российским банком опустившим ниже 9% именно базовую ставку по ипотеке. Снижающий ставку на 0,3% Сбербанк планирует кредитовать под 8,8% только своих зарплатных клиентов, а также участников акций «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Опрошенные РБК эксперты считают, что другие кредитные организации могут сохранить ставки выше 9%, даже вопреки поставленной президентом цели достичь базовой ипотечной ставки 8,9% по итогам 2019 года.

«Единственное, что поддерживает маржу банков, — это постепенное перераспределение долей в банковских кредитных портфелях из низкомаржинального корпоративного в более маржинальное розничное. Соответственно, банки будут заинтересованы держать ставки высокими, насколько это будет возможным, несмотря на стимулирующие призывы президента и властей», — отметила в комментарии РБК вице-президент агентства Moody's Ольга Ульянова.

ПАО «Сбербанк», лицензия №1481 от 11.05.15 г.

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На новостройки вообще 5 процентов нужно,это ещё когда построят,а жить нужно сейчас,не выгодно,да ещё ,если только коробка,то в двойное не выгодно

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Почему Сбербанк в Германии ту же ипотеку даёт под 0,2 % годовых (а потребительский кредит под 0,9), а нас обирает как липку?

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Нет не 0,2% а под 2% и не в рублях а в валюте

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Потому что там у конкурентов примерно столько же, если поднять выше - просто никто не будет такие кредиты брать. А у конкурентов ставка низкая потому что ключевая ставка их центробанков - низкая. Вот так вот они загнивают в Европе. Толи дело у нас в государстве - всё для людей. Голосуйте дальше за солнцеликого, ЕдРо и их спасительную стабильность.

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Один из первых. Бред какой) другие банки уже давно ставку уронили меньше 9 процентов, сбер как обычно одеяло на себя тянет 

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