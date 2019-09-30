Сбербанк и «Дом.РФ» первыми из крупных банков опустят ипотечную ставку ниже 9%

Крупнейшая кредитная организация страны Сбербанк и входящий в первую десятку банков «Дом.РФ» с 1 октября опустят минимальную ставку по ипотеке ниже 9%, сообщает 30 сентября издание РБК.

«С 1 октября «Дом.РФ» снизит базовую ставку по ипотеке на новостройки до 8,9%. Такая ставка будет доступна при первоначальном взносе от 20%. Минимальная ставка для клиентов банка может составить 8,5%», — пишет издание со ссылкой на пресс-службу банка.

«Дом.РФ» стал первым крупным российским банком опустившим ниже 9% именно базовую ставку по ипотеке. Снижающий ставку на 0,3% Сбербанк планирует кредитовать под 8,8% только своих зарплатных клиентов, а также участников акций «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Опрошенные РБК эксперты считают, что другие кредитные организации могут сохранить ставки выше 9%, даже вопреки поставленной президентом цели достичь базовой ипотечной ставки 8,9% по итогам 2019 года.

«Единственное, что поддерживает маржу банков, — это постепенное перераспределение долей в банковских кредитных портфелях из низкомаржинального корпоративного в более маржинальное розничное. Соответственно, банки будут заинтересованы держать ставки высокими, насколько это будет возможным, несмотря на стимулирующие призывы президента и властей», — отметила в комментарии РБК вице-президент агентства Moody's Ольга Ульянова.

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