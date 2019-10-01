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Дочь коммуниста Белоногова возглавила отдел в минэкономе Забайкалья

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Андрей Затирко
Депутат заксобрания от КПРФ Сергей Белоногов на встрече врио губернатора Александа Осипова с жителями Вершино-Дарасунского. Посёлок входит в избирательный округ депутата. 21 июля 2019 года.
Фото: Андрей Затирко

Дочь депутата заксобрания Забайкальского края от КПРФ, директора Дарасунского завода горного оборудования Сергея Белоногова Валентина Белоногова назначена начальником отдела промышленной политики в региональном министерстве экономического развития. Информация о назначении опубликована на сайте министерства, родственные связи ИА «Чита.Ру» 1 октября подтвердил источник в органах власти.

Согласно информации на сайте, Белоногова была назначена 22 августа. По информации источника, она была выбрана в рамках конкурса.

Депутат Сергей Белоногов отказался комментировать информацию о назначении дочери, переадресовав все вопросы министру Андрею Кеферу.

Белоногов в июле, ещё до официального снятия с выборов губернатора коммуниста Юрия Гайдука вместе с командой Александра Осипова посетил свой избирательный округ «Карымский». Корреспонденту ИА «Чита.Ру» сам Белоногов тогда признался, что с Осиповым у них нормальные отношения. Более того, врио губернатора предлагал коммунисту стать его представителем в заксобрании, но он ответил отказом.
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А зачем эта информация?

Какая разница? ей работать нельзя?

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А затем, что по крупицам такая информация может привести к тому, что Белоногов окажется осиповским агентом влияния внутри партии. Хотя как по мне, дак он просто обычный оппортунист. Хочет и на елочку влезть и одно место не повредить.)) 

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Дарасунский завод горного оборудования - промышленное предприятие ЗК. Начальник отдела промышленности =дочь директора завода.смекаете?

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смекаем что ума нет у вас и логики, ЗГО еле дышит

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Валюха поможет, вздохнет.

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Дак в том и дело, что пора подключать пациента к аппарату искусственного дыхания.

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При нынешнем нелигитимном, все назначения бесполезны.

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Кто бы сомневался, что дети чинуш и депутатов - едут по их стопам, под их протекцией. Меня больше другое удивляет - нафига нам в крае целый отдел промышленной политики, когда самой промышленностью и не пахнет?

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В Вашем комменте и ответ, в первом его предложении)

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Слесарю слесарево, а Кесарю кесарево. В СССР гордились династиями, но, как правило, рабочими. Теперь гордятся иным. Волочкова тем что широко ноги прилюдно расставляет. "Звёзды" папсы - тем что мужиков меняет как перчатки. В общем чем  похабнее тем круче. Борис Петрович

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А интересно сколько он заплатил за ее устройство.Бесплатно туда не попасть,по родным знаем,сталкивались с этим министерством.Она вообще без стажа,коммерсантка,

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Обеспечил выборы и результат на лицо а так он давно не коммунист.

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Валентина - очень долгое время работала в банке. Женщина образованная и во многих вопросах подкованная. На мой взгляд, это тот случай, когда фамилия играет против неё.  

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В банке занимаются экономикой? Скорее всего что нет, тем более экономикой развития региона. В банках обдирают клиентов и ищут способы как это делать эффективней, вот и вся экономика.

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Полная клевета что на госслужбу в крае , тем более в Минэк устраиваются за деньги, можно Вас за это привлечь.

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Поездка перед выборами в кортеже с А.М Осиповым на "Гору любви" аж в Тунгокоченский район. 

"Мы договорились - никакой политики"!

  Понятно, что договорились  - в этой поездке другие проблемы решались! Семейные и экономические - точно, моральные - под вопросом. 

Вот оно, лицо современного "коммуниста" - бизнесмена и депутата от КПРФ. Никакой политики - только личные интересы?!.

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Закон не запрещает если нет прямого, прежде всего финансового,  подчинения близких родственников. Главное не вопрос родичей, а соответствует или нет она как специалист должности. Борис Петрович

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Да это министр хитренький, тактика такая, для удобства решений вопросиков

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Борис Петрович, здесь сложно вычленить, но конфликт интересов на лицо. Она пришла  из Заб. ТЭКа и там занимала должность зам по экономике. т.е.  была напрямую связана с распределением  финансов этой организации.  И кому,   если не ей  знать причины образования задолженности  по налогам  и  куда уходили деньги.  Почему не приняла мер к ее погашению или хотя бы  добилась рассрочки платежа.   В министерстве  будет исполнять  обязанности руководителя отдела промышленности.  Думаю, что те котельные, которые  обслуживает  Заб ТЭК  как раз будут в ее ведении.  Причинно - следственная  связь на лицо.  Вот какая  не приглядная  картинка о ее профессиональной деятельности вырисовывается.

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"Она пришла  из Заб. ТЭКа и там занимала должность зам по экономике."?

Это точно?

 Если это так - то она не могла не знать о схеме увода ЗабТЭК от уплаты налогов! 

Это кандидат на пополнение компании Паздников-Кирилова, а ее "посадили"  в другое место? 

Нормально крутнули! Опыт есть. Особенно "в экономии" налогов в  промышленности"?

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Сто процентов, хотя ее биография почему то скрыта от народа.   Улавливаете связь?  Все повязано.  Кроме того  вроде бы выбрана по "Заб. призыву" Вот только об этом нет информации.  Лично я такую информацию не видела.

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Вот точно, что от этого назначения в крае ни холодно, ни жарко не станет. Вообще о какой такой промышленной политике может быть речь, когда никакой промышленности в помине нет. Вон минсельхоз рекомендует уничтожить последние ЛПХ, чтобы население окончательно перешло на непонятно какое питание. Не министерства, а секты какие-то!

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Жалко тех людей которые будут в её подчинении

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