Дочь коммуниста Белоногова возглавила отдел в минэкономе Забайкалья

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Поездка перед выборами в кортеже с А.М Осиповым на "Гору любви" аж в Тунгокоченский район.

"Мы договорились - никакой политики"!

Понятно, что договорились - в этой поездке другие проблемы решались! Семейные и экономические - точно, моральные - под вопросом.

Вот оно, лицо современного "коммуниста" - бизнесмена и депутата от КПРФ. Никакой политики - только личные интересы?!.