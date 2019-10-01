Дочь коммуниста Белоногова возглавила отдел в минэкономе Забайкалья
Дочь депутата заксобрания Забайкальского края от КПРФ, директора Дарасунского завода горного оборудования Сергея Белоногова Валентина Белоногова назначена начальником отдела промышленной политики в региональном министерстве экономического развития. Информация о назначении опубликована на сайте министерства, родственные связи ИА «Чита.Ру» 1 октября подтвердил источник в органах власти.
Согласно информации на сайте, Белоногова была назначена 22 августа. По информации источника, она была выбрана в рамках конкурса.
Депутат Сергей Белоногов отказался комментировать информацию о назначении дочери, переадресовав все вопросы министру Андрею Кеферу.
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