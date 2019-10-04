Yota запустила новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»

Yota (3+) запустила новую рекламную кампанию «Не думай о Yota», цель которой – рассказать людям, что с оператором можно не беспокоиться о непредвиденных расходах в виде навязанных платных подписок и сервисов. Об этом ИА «Чита.Ру» сообщили 4 октября в пресс-службе оператора.

«В новой рекламной кампании мы расскажем о том, чего у нас нет: скрытых условий, платных подписок, мелодий на гудок и неожиданных подключений. Клиенты Yota могут заниматься своими делами и не переживать о непонятных смс, а главное – не тратить время на разбирательства с оператором по этому поводу. Мы запускали мобильного оператора без мелкого шрифта и звёздочек, и это остается нашим ключевым преимуществом уже 5 лет», – процитировали в пресс-службе диджитал-менеджера Yota Анну Чернышеву.

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Концепция рекламных роликов – цикличная анимация надписи «Не думай о Yota». Первый этап кампании продлится с 1 по 30 октября 2019 года. Состав творческой группы можно посмотреть



Yota:

Анна Чернышева – диджитал-менеджер

Алина Репкина – медиа-менеджер

Елена Толбузова – бренд-менеджер

Александра Гасанова – менеджер по спецпроектам

Иван Смелянский – руководитель группы маркетинга

Sensitive Brands:

Денис Мосин – дизайн-директор

Светлана Кучеренко – креативный директор

Евгения Балабанова – арт-директор

Дарья Лукашенко – аккаунт-менеджер

Илья Рудерман и Юрий Остроменцкий – шрифтовые дизайнеры

Михаил Овчинников – аниматор

Владимир Посохин – арт-директор анимации

Константин Лобанов – арт-директор

Yota – российский инновационный оператор беспроводной связи с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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