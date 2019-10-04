Yota запустила новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»
Yota (3+) запустила новую рекламную кампанию «Не думай о Yota», цель которой – рассказать людям, что с оператором можно не беспокоиться о непредвиденных расходах в виде навязанных платных подписок и сервисов. Об этом ИА «Чита.Ру» сообщили 4 октября в пресс-службе оператора.
«В новой рекламной кампании мы расскажем о том, чего у нас нет: скрытых условий, платных подписок, мелодий на гудок и неожиданных подключений. Клиенты Yota могут заниматься своими делами и не переживать о непонятных смс, а главное – не тратить время на разбирательства с оператором по этому поводу. Мы запускали мобильного оператора без мелкого шрифта и звёздочек, и это остается нашим ключевым преимуществом уже 5 лет», – процитировали в пресс-службе диджитал-менеджера Yota Анну Чернышеву.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Концепция рекламных роликов – цикличная анимация надписи «Не думай о Yota». Первый этап кампании продлится с 1 по 30 октября 2019 года. Состав творческой группы можно посмотреть
Yota:
Анна Чернышева – диджитал-менеджер
Алина Репкина – медиа-менеджер
Елена Толбузова – бренд-менеджер
Александра Гасанова – менеджер по спецпроектам
Иван Смелянский – руководитель группы маркетинга
Sensitive Brands:
Денис Мосин – дизайн-директор
Светлана Кучеренко – креативный директор
Евгения Балабанова – арт-директор
Дарья Лукашенко – аккаунт-менеджер
Илья Рудерман и Юрий Остроменцкий – шрифтовые дизайнеры
Михаил Овчинников – аниматор
Владимир Посохин – арт-директор анимации
Константин Лобанов – арт-директор
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