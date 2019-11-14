Магазин «Домолюкс» в Чите к Новому году обновил ассортимент товаров для дома
Магазин «Домолюкс» полностью обновил коллекцию текстиля, посуды и предметов интерьера, а также предложил читинцам праздничные подарки и сувениры, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 14 ноября представитель магазина.
«Теперь все товары расположены в отдельных зонах. В начале зала представлен текстиль: постельное бельё, подушки, одеяла и полотенца. Коллекция товаров для отдыха и сна пополнилась ортопедическими подушками с «эффектом памяти», мягкими и уютными пледами, комплектами постельного белья из поплина, сатина и перкаля. Далее находятся украшения для гостиной: вазы, свечи и подсвечники, шкатулки, статуэтки и многое другое для создания уюта в доме. В самой большой зоне покупатели найдут много посуды: противни, сотни сковородок, кастрюль, столовой посуды, бокалов и аксессуаров для кухни», — рассказал собеседник агентства.
Теперь в зонах текстиля и товаров для кухни в «Домолюксе» есть шоурумы для того, чтобы посмотреть, как будут выглядеть покупки на фоне интерьера дома.
В магазине покупатели найдут оригинальные новогодние подарки и сувениры по доступным ценам. Помимо этого, приятным подарком коллегам, друзьям и родным могут стать подарочные сертификаты номиналами от 300 до 5 тысяч рублей.
Каждую неделю «Домолюкс» проводит выгодные акции, о которых можно узнать в аккаунте в Instagram.
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ИП Вдовин Андрей Алексеевич. ОГРН 307753610600020
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