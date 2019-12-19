Мультиварки, чайники, текстиль и другие призы подарит «Домолюкс» за покупки к Новому году

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Магазин «Домолюкс» объявил о начале новогодней акции «Вам подарки за покупки», участники которой смогут выиграть мультиварки, хлебопечки, электрические чайники, мясорубки, текстиль и другие полезные призы, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 декабря представитель магазина.

«Чтобы поучаствовать в акции, необходимо с 20 декабря 2019 года по 31 января 2020 года купить в нашем магазине подарок себе или своим близким на сумму от 500 рублей. Всего мы подготовили 22 полезных приза, которые станут отличными помощниками на кухне, создадут уют и красоту в доме», — рассказал собеседник агентства.

Выбрать подарки к Новому году не составит труда, уверены организаторы акции, поскольку специально к празднику «Домолюкс» обновил ассортимент товаров для дома. Здесь можно купить текстиль, посуду, украшения для гостиной: красивое постельное бельё, ортопедические подушки, уютные пледы, сковородки, кастрюли, бокалы, вазы, свечи, шкатулки, статуэтки и многое другое.

«Также можно подарить родным и друзьям удовольствие самим прогуляться по большому магазину и выбрать нужные им вещи для дома, для этого у нас есть подарочные сертификаты номиналом от 300 до 5 тысяч рублей», — добавил представитель магазина.

Акция* «Вам подарки за покупки» продлится до 31 января, победителей определят 1 февраля. Подробную информацию об условиях можно посмотреть здесь.