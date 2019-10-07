Рок-группа Resonance представит свою самую непредсказуемую программу (16+) 8 октября

Фото: http://orchestra.resonance-group.net Все новости Забайкалья и города Читы

Рок-группа, а вместе с тем и симфонический оркестр, Resonance уже 8 октября на сцене Забайкальской краевой филармонии представит свою самую непредсказуемую программу Rock club tour (16+), сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» организатор мероприятия.

«Это программа без планов и нот. Это не шоу и не цирк. Это — отрыв, сотрясение духа и фантастическая ярость. Группа Resonance — это преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, которые объединились в очень необычную группу, гастролирующую по всему миру. На концерте 8 октября в Чите они исполнят мировые рок-хиты», — рассказал собеседник агентства.

На каждом концерте Resonance преподносит сюрпризы, раскрывая давно любимые композиции в новом звучании, разрывая шаблоны и снимая ненужные ярлыки. Группа предлагает своим слушателям совершить необычное путешествие в самое сердце знакомых и любимых композиций и понять, что же вложил в них композитор.

Стоимость билетов — от 600 рублей. Подробности можно узнать по телефонам: +7 (302) 224-55-74, 8-914-120-77-96.