«Норникель» представит новинки благотворительной программы «Мир новых возможностей» в Чите

Компания «Норникель» проведёт презентацию обновлённой благотворительной программы «Мир новых возможностей» с увеличенным на 30 миллионов грантовым фондом рублей и другими изменениями, сообщили ИА «Чита.Ру» 8 октября в пресс-службе ГРК «Быстринское».

«В 2019 году программа «Мир новых возможностей» вобрала лучшие практики поддержки позитивных социальных изменений в регионах присутствия предприятий компании «Норникель». К примеру, прошла модернизация грантового конкурса, кроме того, его фонд увеличился на 30 миллионов и составляет 155 миллионов рублей», — процитировали в сообщении директора по региональной политике Дмитрия Виноградского.

В пресс-службе также отметили, что инженерный марафон вырос в сообщество «Лига изобретателей I make*», объединив успешные форматы научно-технического марафона «АрктикPro**», конкурса юных изобретателей IMake и Фестиваля научных открытий Arctic Wave***. Также появились новые форматы для развития некоммерческих и социальных предпринимателей — акселераторы и travel-гранты, о которых подробнее расскажут на презентации.

Программу «Мир новых возможностей» представит начальник управления благотворительных программ головного офиса «Норникеля» Игорь Сухотин.

Мероприятие пройдёт 10 октября в большом зале «Точки кипения» на Ангарской, 34, в 17.00.

В 2019 году программа «Мир новых возможностей» отмечает 5-летний юбилей. «Норникель» поддерживает полезные обществу инициативы некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также корпоративных волонтёров. Впервые Забайкалье приняло участие в программе 2018 году. На грантовый конкурс программ было заявлено 143 проекта, победили 18 команд, которые реализовали свои проекты на сумму 23,5 миллиона рублей. В 2019-м продолжают работать 24 проекта, в том числе 6 в Газимурском Заводе, на сумму 24,9 миллиона рублей.

ГРК Быстринское, ул. Лермонтова, 2

*Ай мэйк, **Арктик про, ***Арктик вэйв



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