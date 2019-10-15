Набор детей от 3 лет на занятия танцами и футболом стартовал в школе «Чемпионика» в Чите

Федеральная сеть школ «Чемпионика» в Чите наберёт девочек и мальчиков от 3 до 16 лет на занятия футболом и танцами, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 15 октября руководитель проекта в Чите Евгения Нигматулина.

«Мы обучаем футболу не только мальчиков, но и девочек. Обучение основано на методиках лучших европейских клубов и одобрено Российским футбольным союзом. «Чемпионика» планирует проводить городские матчи с местными клубами, а также регулярные выездные матчи. Также в школе представлено сразу четыре танцевальных направления: джаз-модерн, боди-балет, стрит-дэнс и акробатический танец. Обучающие методики одобрены признанными танцовщиками России. Обучение для маленьких детей проводят в игровой форме», — рассказал собеседник агентства.

Секцию можно выбрать в нескольких районах города. В октябре планируется открытие филиалов в Железнодорожном и Центральном районах.

Адрес секции Направления Телефон

Труда, 14 Футбол 8-914-133-34-83

Космонавтов, 11 Футбол 8-914-133-34-83

пр. Фадеева, 37а Футбол, танцы 8-914-133-34-83

Гагарина, 1, школа 16 Футбол 8-914-500-0102

Бутина, 111 Футбол 8-914-500-0102

Записать ребёнка можно по телефонам, указанным выше, или в форме ниже.

Загрузка…