Набор детей от 3 лет на занятия танцами и футболом стартовал в школе «Чемпионика» в Чите
Федеральная сеть школ «Чемпионика» в Чите наберёт девочек и мальчиков от 3 до 16 лет на занятия футболом и танцами, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 15 октября руководитель проекта в Чите Евгения Нигматулина.
«Мы обучаем футболу не только мальчиков, но и девочек. Обучение основано на методиках лучших европейских клубов и одобрено Российским футбольным союзом. «Чемпионика» планирует проводить городские матчи с местными клубами, а также регулярные выездные матчи. Также в школе представлено сразу четыре танцевальных направления: джаз-модерн, боди-балет, стрит-дэнс и акробатический танец. Обучающие методики одобрены признанными танцовщиками России. Обучение для маленьких детей проводят в игровой форме», — рассказал собеседник агентства.
Секцию можно выбрать в нескольких районах города. В октябре планируется открытие филиалов в Железнодорожном и Центральном районах.
Адрес секции
|Направления
| Телефон
|Труда, 14
|Футбол
| 8-914-133-34-83
|Космонавтов, 11
|Футбол
| 8-914-133-34-83
|пр. Фадеева, 37а
|Футбол, танцы
| 8-914-133-34-83
|Гагарина, 1, школа 16
|Футбол
| 8-914-500-0102
|Бутина, 111
|Футбол
|8-914-500-0102
Записать ребёнка можно по телефонам, указанным выше, или в форме ниже.
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Общественница Валентина Дымченко получила «Звезду Дальнего Востока» от Трутнева 87
Депутаты Забайкалья согласились дать льготы на тепло религиозным организациям 57
Около 400 человек пришли на запуск новогодней иллюминации на пл. Декабристов в Чите 42
«Неважно, сколько — работают достойно»: Томских отказался обсуждать зарплаты учителей 39
Осипов поручил решить топливный кризис в Ононском районе 35