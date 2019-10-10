Аэрографию на авто бесплатно научат рисовать в «Новосити» в Чите

Школа аэрографии Steel Brush* проведёт бесплатный мастер-класс по моделизму и разрисовке элементов автомобилей (6+) 13 октября в «Новосити», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель торгового центра.

«Художники студии покажут гостям, как можно нанести крутые рисунки на автомобиль аэрографом. Каждый желающий сможет попробовать нарисовать в технике аэрография на листке то, что хотел бы видеть на своей машине. Также в этот день пройдёт выставка картин, выполненных в этой технике», — рассказал собеседник агентства.

В «Новосити» уточнили, что такой мастер-класс они проводят впервые, пройдёт он 13 октября с 15.00.

Подробности о мероприятии можно узнать по телефону 21-24-34, а информацию о других мероприятия торгового центра «Новосити» — в группе «ВКонтакте».

*Стил браш