Открытый караоке-баттл с главным призом в 15 т. р. пройдёт 19 октября в «Новосити» в Чите
Торговый центр «Новосити» совместно с центром семейного развития и прогрессивного отдыха «ВКубе» 19 октября проведёт открытый караоке-баттл (6+) для всех желающих с главным призом в 15 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 октября сообщил представитель «Новосити».
«Наши караоке-баттлы уже стали традиционными. В этот раз мы не ограничиваемся конкретной темой – в первом из трёх туров можно исполнять любые песни из нашего каталога на 2 тысячи композиций или собственной медиатеки, а во втором и третьем нужно будет выбирать из предложенных нами треков. Обладатель первого места получит 15 тысяч рублей, второго – 7 тысяч, третьего – 5 тысяч», – рассказал собеседник агентства.
Участники сначала будут сражаться попарно, а победителей выберет из числа финалистов жюри, состоящие из представителей «Новосити» и «ВКубе». Если это необходимо, судьи будут назначать дополнительные раунды.
Мероприятие начнётся 19 октября в 16.00. Участникам нужно будет предварительно записаться у организаторов, регистрация начнётся в 15.30.
Подробности о мероприятии можно узнать по телефону 21-24-34, а информацию о других мероприятия торгового центра «Новосити» — в группе «ВКонтакте».
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