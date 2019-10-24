Врачи «Центра лечения боли» бесплатно примут всех желающих 25 октября в Чите
Врачи «Центра лечения боли» клинической больницы «РЖД-Медицина» города Чита проведут бесплатный консультативный приём всех желающих 25 октября с 13.00 до 16.00 в поликлинике на Чкалова, 117. Об этом ИА «Чита.Ру» сообщили в пресс-службе больницы.
«Вот уже несколько лет в Чите работает наш центр. За эти годы помощь здесь получили около двух тысяч человек. Специалисты центра проводят процедуры, направленные на облегчение боли, с помощью нескольких препаратов. Это местные анестетики длительного действия, противовоспалительные препараты и витамины группы B. На фоне этого комплекса зачастую удаётся не просто убрать боль на время, а избавиться от причины, её вызывающей. А 25 октября врачи проконсультируют пациентов совершенно бесплатно», — говорится в сообщении.
Чаще всего за помощью обращаются люди, страдающие от болей в позвоночнике и суставах, мигрени и заболеваниях нервов. Но, по заверению врачей, такие процедуры могут дать результат и после объёмных операций или при онкологических заболеваниях. Методики показаны и пациентам с хроническими болевыми синдромами.
«В центре работают нейрохирурги, неврологи, психиатры, которые предложат подходящую методику лечения для каждого пациента. Обезболивание выполняется под пристальным контролем техники», — сообщает пресс-служба.
Лицензия №ЛО-75-01-001568 от 2 сентября 2019 года.
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