Розыгрыш сертификатов на 50 т. р., баттл поваров и фейерверк устроит в 7-летие «Фортуна»
Торговый центр «Фортуна» в Чите отпразднует день рождения (6+) 13 октября розыгрышем денежных сертификатов на 50 тысяч рублей, баттлом шеф-поваров фуд-корта и вечерним фейерверком, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 октября представитель торгового центра.
«Отмечать наш день рождения мы начнём в 15.00 шоу-программой для детей с тремя анимационными площадками. Малышам от 2 до 4 лет мы приготовили театральное представление и шоу волшебниц. Маленькие гости смогут увидеть фокусы, цирк, шар-шоу и получить подарки. Программа для взрослых начнётся с 17.00, развлекать гостей будут топовые ведущие «Doctor show», — рассказал собеседник агентства.
Гости праздника смогут поучаствовать в караоке-конкурсе, увидят баттл шеф-поваров фуд-корта, послушать песни группы «Вне времени». В этот же вечер пройдёт фэшн-преображение трёх девушек среди гостей, квест для молодёжи с поиском подарков в торговом центре и другие конкурсы.
Программа для взрослых пройдёт с 17.00 до 20.00, а закончится розыгрышем 7 сертификатов по 50 тысяч рублей и 20 сертификатов на шопинг в «Фортуне».
«Закончим наш праздник мы ярким, красивым и громким фейерверком от компании «Русский фейрверк», который прогремит над «Фортуной» в 20.45», — добавил представитель торгового центра.
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