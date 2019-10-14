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Международный танцевальный турнир с масштабным гала-концертом пройдут в ноябре в Чите

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Пятнадцатый международный турнир на кубок города Читы по танцевальному спорту «Разрешите пригласить» (6+) пройдёт в комплексе «Мегаполис Спорт» 22-23 ноября. Также на 23 ноября запланирован масштабный гала-концерт, где участники покажут лучшие номера, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 11 октября организатор мероприятия.

«Участвовать в турнире будут несколько сотен спортсменов разных возрастов, причём это не только представители Забайкальского края и соседних регионов, но и гости из других стран – Китая, Монголии и Японии. Соревнование по массовому спорту стартует 22 ноября с 10.00; по спорту высших достижений начнётся в этот же день с 17.30, а продолжится 23 ноября в 10.00», – рассказал собеседник агентства.

Зрители могут присутствовать на всех этапах турнира. Судить соревнования будет коллегия из представителей различных регионов России – от соседних краёв и областей до Нижнего Новгорода и Москвы.

Красочным завершением спортивного праздника станет традиционный гала-концерт. Именно на нём участники представят лучшие шоу-номера, а гости из Японии покажут зрителям особую программу. Приобрести билеты на гала-концерт можно уже сейчас в кассе комплекса «Мегаполис Спорт» и в филиалах «Сибкассы» по городу.

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