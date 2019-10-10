Флагманский офис банка «Открытие» с инфосистемой и детской зоной появился в Чите

Банк «Открытие» презентовал первый флагманский офис на Ленина, 34, с возможностью клиентам решать финансовые вопросы, самостоятельным управлением очередью, зоной обучения работе в мобильном приложении (6+) и зарядными станциями для электронных устройств, а также игровой для детей, сообщили ИА «Чита.Ру» 10 октября в пресс-службе банка.

«Флагманский формат является наиболее комфортным для клиентов за счёт использования технологических новшеств, ежедневно здесь могут обслуживаться до 200 клиентов. В офисе работает универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг, отдельные зоны обслуживания представителей бизнеса и привилегированных клиентов», — уточнили в сообщении.

Посетители банка могут удобно и быстро оформить ипотечный кредит или наличными, дебетовую и кредитную карты, вклады, инвестиционные и накопительные продукты. Бизнесмены — подключиться к расчётно-кассовому обслуживанию и сопровождению счетов, эквайрингу, получить кредит на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств, оформить зарплаты.

В новом офисе клиенты банка могут воспользоваться переговорной комнатой для конфиденциальности при проведении деловых переговоров и встреч. На входе в банк установлены три круглосуточных банкомата.

Новый офис будет работать на Ленина, 34, с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00, в субботу – с 10.00 до 17.00, в воскресенье – выходной день.

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