Боулинг и стреляющую перьями пушку подготовил к новогодним вечеринкам «Доброград»
Центр прогрессивного отдыха «Доброград» в Чите с 10 по 31 декабря включительно проведёт для школьников новогодние вечеринки, к которым подготовил боулинг с деревянными матрёшками, аэрофутбол и стреляющую декоративными перьями пушку, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 3 декабря представитель центра.
«Мы приготовили тёплую коллекцию игр для гостей: боулинг с деревянными матрёшками, трассы для мини-версий внедорожников, настольный аэрофутбол с забавными фигурками советских футболистов и ещё 24 игрушки, сделанные с любовью и трепетом специально для хорошего настроения. К вечеринкам у нас будут готовы авторские лимонады, снежная фотозона, весёлые интерактивы с обаятельными ведущими, также мы зарядим пушку на 2,5 тысячи декоративных перьев и встретим Новый год под крутые хиты уходящего», — уточнил собеседник агентства.
Программа рассчитана на 3 часа, а начнётся с экшн-игры в снежки с интерактивными эльфами, взломом сейфа Санты и лазерными лабиринтами.
Стоимость проведения — 980 рублей с человека, в которую входит фуршетная зона с новогодними имбирными пряниками, корейскими сладостями на палочке и напитками. Бронирование новогодних дат с 10 по 31 декабря включительно уже началось.
Телефон для информации: 8 (914)-363-83-38. Подробность вечеринок — «ВКонтакте» и Instagram.
- 8 914 363 8338
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