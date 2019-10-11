Цыренжапов согласился рассказать, почему убил 18-летнюю читинку — судья
Цырен-Доржи Цыренжапов, подозреваемый в жестоком убийстве 18-летней читинки Екатерины Скворцовой, согласился раскрыть мотивы преступления на заседании 11 октября, сообщил судья при рассмотрении ходатайства защиты о закрытии процесса от СМИ и слушателей.
На первом заседании 8 октября, когда суд продлил срок задержания, Цыренжапов заявлял о своей невиновности, а защита настаивала, что мужчина может раскрыть имя настоящего убийцы.
«В ходатайстве защитник ссылается на показания, данные Цыренжаповым в ходе предварительного расследования. Также указано, что в связи с общественным резонансом подзащитный намерен рассказать суду о мотивах и причинах совершённого преступления с указанием обстоятельств во время данного судебного заседания. Это может повлечь разглашение врачебной или иной охраняемой законом тайны, а также сведения об интимных и иных сторонах жизни потерпевшей, в том числе унижающей честь и достоинство участников процесса», — отметил судья.
Он согласился закрыть заседание.
Новость дополнена расшифровкой речи судьи.
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