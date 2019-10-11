Цыренжапов согласился рассказать, почему убил 18-летнюю читинку — судья

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А по мневсе просто до безобразия. Познакомились или в интернете, или на работе. Он залетный из деревни, решил в Чите покуралесить. Онатолько полгода как вышла из детского дома и гуляет на всю катушку. Сошлись "два одиночества". Пригласил провести время. Она по глупости согласилась, хоть и понимала, что он не чай пить зовет. Просто у таких девиц, которых недолюбили, очень много комплексов. Их кто бы не поманил, они за всеми пойдут. А тут квартира, винишко и вкусняшки. Да еще вид из хатки такой, что не грех в эфире похвастаться было. Типа смотрите, выдры, где меня ужинать будут. С одной стороны неприятно было, что ночь придется провести с мужиком,годившимся в отцы, с другой, ей так хотелось развлечься, что готова была пойти куда и с кем угодно. Приехали. Он сбегал за винишком и шоколадкой, она эфирчик сняла. Выпили, закусили. А дальше было по обоюдному согласию, но явно с долей оскорблений в адрес друг друга. Так как оба были под алкоголем, а может и под чем круче, то он ее или задушил, или шею свернул. Потом попытка избавиться от тела. Думаю ее жизнь не настолько была бесполезна. Ее страшный пример должен послужить всему ее поколению, а особенно девчонкам, которые не думают о последствиях своих роковых решений. Нельзя девочке в 18 так себя вести, нельзя проводить ночи с взрослыми мужиками на съемных квартирах и много других нельзя.