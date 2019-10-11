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Цыренжапов согласился рассказать, почему убил 18-летнюю читинку — судья

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Цырен-Доржи Цыренжапов, подозреваемый в жестоком убийстве 18-летней читинки Екатерины Скворцовой, согласился раскрыть мотивы преступления на заседании 11 октября, сообщил судья при рассмотрении ходатайства защиты о закрытии процесса от СМИ и слушателей.

На первом заседании 8 октября, когда суд продлил срок задержания, Цыренжапов заявлял о своей невиновности, а защита настаивала, что мужчина может раскрыть имя настоящего убийцы.

«В ходатайстве защитник ссылается на показания, данные Цыренжаповым в ходе предварительного расследования. Также указано, что в связи с общественным резонансом подзащитный намерен рассказать суду о мотивах и причинах совершённого преступления с указанием обстоятельств во время данного судебного заседания. Это может повлечь разглашение врачебной или иной охраняемой законом тайны, а также сведения об интимных и иных сторонах жизни потерпевшей, в том числе унижающей честь и достоинство участников процесса», — отметил судья.

Он согласился закрыть заседание.

Новость дополнена расшифровкой речи судьи.

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63 отзыва
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а сколько ей лет фактически

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18 лет в апреле исполнилось, написано в статье, ранее!

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18 лет ей было

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Фамилию личности, доставившей эту девушку к убийце огласят?

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Дада, очень интересно кто на авто был. Чей сынок.

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Сразу было понятно, что это он!

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Ну наверное, точно наградила мужика!

Но такое зверство не простительно однозначно. Одно дело пинок под зад ей дать, а другое, так жестоко расчленить. Зверство просто.

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Как у нас сразу любят искать оправдания таким! Страна оправданных насильников и убийц

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Если пользуешься такого рода услугами, нужно понимать, что можно подхватить и такое, что не лечится..

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Ты можешь и на своей жене такое поймать.

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На жене еще быстрее!

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вич ?

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Вот именно! Согласна с вами  

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Как она его наградит! Если первый раз его увидела, он её обманул что турецкий магнат). Обманным путем

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Когда бы она успела его наградить? Она только весной из детдома вышла. Я сомневаюсь, что она с ним с весны была знакома. Эта встреча осенью была единственной в их жизни, скорее всего. А он просто ее оговаривает, чтобы себя в какой-то степени обелить. Еще больше поражает версия об оскорблении. Начнем с того, что нормальный мужик вообще никогда не пошел бы с такой малолеткой ночь проводить. И даже если она ему что-то сказала. Пинок под зад и адьес!  Но потрошить-то зачем?  Он больной на всю голову. 

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Какой он мужик,он потрошитель ,его место в канаве .

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Ничего, вот, вот введут смертную казнь, сейчас в госдуме уже этот законопроект утвердают (Российская газета, последние новости), для убийц и педафилов ием, более лиц, совершающих повторно такие действия 

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Между экспертом и козлом большая разница .

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Думаю, если все слухи про СПИД правда, вполне объяснимое поведение. Девушка обрекла мужчину на медленную и мучительную смерть, он решил так отомстить.

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Слухи, домыслы, предположения. Не более. 

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Ну правильно! Бедный оскорбленный и обиженный! Только он не имел права лишать ее жизни! Государство его теперь будет содержать и кормить! Если такой ранимый сидел бы дома, а не ходил и не убивал людей! Ну нет ему оправдания в любом случае!

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я не понял, нам расскажут мотив и как произошло все?

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нет(

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скорее всего кто-что придумает так и будет ходить в народе

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Вот да, тоже интересен мотив! Расскажите!

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да он будет врать,ничего он правдивого не расскажет.

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Родственники Кати, вы же в любом случае будете на суде. Напишите, мотив. Народ хочет знать правду. Да и другим девочкам возможно жизнь спасёте.

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Родственники как раз в том состоянии чтобы смаковать растерзание дочери! Вы в своем уме?

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Мотив не пропускают. 

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такая же фигня

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Щас вам тут родственники во всех красках распишут, что, возможно, она его кое-чем наградила. Дурные же вы, а!

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Большинство из нас в молодости совершает ошибки.жалко девочку.очень

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Выживают более смышлёные. Остальные ругают власть.

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Пил  чай с академиками в доме на Баррикадной. Ругают власть. Чего не так с академиками? 

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Я думаю, он случайно ее убил, ну задушил, к примеру. Девушка была палец в рот не клади, все видели ее трансляции, матом отборным крыла, тело голое показывала. Или может наградила его чем-то, отсюда и про врачебную тайну и интимную жизнь речь. Или под солями был. А расчленил, так как хотел избавиться от тела, когда понял, что натворил . Руки он куда-то дел, ноги в квартире были, а остальное скинул для того, чтобы с улицы уже унести и спрятать. Так как под камерами тяжелое тело просто так не пронесешь, к тому же на съемной квартире ни пакетов, ни во что бы можно было завернуть. Я не думаю, что он наживую ее резал и тд. Расчленение с целью сокрытия не является убийством с особой жестокостью. Если только еще изнасилование привязать (хотя если она при исполнении была).. 15 лет, наверное, дадут.  

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да что ты говоришь лет 25 получит как пить дать

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Вряд ли. Задушил поди, потом разделал. Это не особо жестокое убийство.

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С третьей судимостью? Легко, а могут и пж, т.к. дело шумное..

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А с чего вы решили, что она его наградила? Может он не слог от туда и про врачебную тайну. 

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может быть и ст.122 ч.2 УК РФ и была причиной? девушка то в клубе на тот момент вроде как и не работала.

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Даже если бы она его наградила Вич, сам виноват, беспорядочные половые связи к хорошему не приводят. И его ничто не оправдает.

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сейчас наверное клиенты этой точки судорожно суетятся и молятся чтобы их "пронесло"

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один я не верю ни единому слову этого вруна?

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Согласна на 100!  Т. к  если посмотреть последнее видео, в глазах грусть и одиночество  до глубины души,, но она ждала кого-то в которого влюбилась, молодого, ей 18 было самая любовь!А этого подставили. Какой идиот убьёт, выбросит на всеобщее обозрение и будет сидеть ждать ментов. Его тупо накачал, сделали своё дело и закрыли в этой с ъёмной хате. По любому он звонил тому третьему утром т. к выйти из квартиры не мог. Проверить билинг и будет зацепа. Чисто моё мнение. 

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Если он сам признает вину и работает со следствием,то возможно и откуп,ему терять нечего(2 судимости это минус хоть какое алиби у тебя.Я не верю что будут рыться и искать 3 лицо.А был скорее всего не один.Тот кто год назад типа убил девочку,он не сознался ,потому что ему это тело подкинули.У Даши были травмы не совместимые с жизнью,поиздевались и бросили на стоянке,зная что какой там контингент(((так что гадать,уже не вернешь ни Катю ни Дашу.Добавлю от себя ,что девочек дочерей надо беречь,любить дома ,а то мамочки устраивают свою жизнь((а девченки ищут себе придуманных покровителей(((

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Согласна. Любите детей. Да так, чтобы они ни на секунду не сомневались, что они самые лучшие и что в вашем лице их всегда ждет поддержка. 

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Дашу очень любли, но увы

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Господи, ну и люди у нас: наградила, захотелось богатой жизни, случайно убил, матом крыла.Тогда ок, значит преступления в порядке вещей и люди, пишущие здесь оправдания таким гадам как этот - сами могут оказаться потенциальными преступниками. А не задумываетесь ли вы, что и вас может догнать подобное?

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Никто не пишет оправдания, все пытаются выяснить причины, чтобы предотвратить подобное. Это вообще касается всех преступлений. Многие бы задумывались и были осторожней! 

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Это невозможно предотвратить. И от этого никто не застрахован.. убеждение - я веду себя прилично, поэтому со мной ничего не случится - не работает .. потому что насильник может просто поджидать вас в подъезде.. 

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Сам то понял что написал

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Да этот убийца сейчас будет себе оправдания искать и обольет ее грязью, она же опровергнуть не сможет. 

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а может это он ее наградил,а она пришла выяснить и деньги попросить на лечение,можно и так повернуть.

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Ну так, что в итоге он рассказал свой мотив?

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вишь о себе как печется,его оскорбили,а он что наделал,сейчас будет изворачиваться,затащил наверное такой лоб,в свою берлогу,она как увидела,отпрянула,а он ее и ухватил на лестничной площадке.

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Вы че несёте причем тут подцепил или наградила..причин может быть множество вы кем девочку выставляете.у вас в голове кроме секса есть что то ещё или там грецкий орех

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Делаем выводы на основе личностей подозреваемого и потерпевшей, а также ее рода занятий. Не в библиотеке же убийство произошло. 

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А по мневсе просто до безобразия. Познакомились или в интернете, или на работе. Он залетный из деревни, решил в Чите покуралесить. Онатолько полгода как вышла из детского дома и гуляет на всю катушку. Сошлись "два одиночества". Пригласил провести время. Она по глупости согласилась, хоть и понимала, что он не чай пить зовет. Просто у таких девиц, которых недолюбили, очень много комплексов. Их кто бы не поманил, они за всеми пойдут. А тут квартира, винишко и вкусняшки. Да еще вид из хатки такой, что не грех в эфире похвастаться было. Типа смотрите, выдры, где меня ужинать будут. С одной стороны неприятно было, что ночь придется провести с мужиком,годившимся в отцы, с другой, ей так хотелось развлечься, что готова была пойти куда и с кем угодно. Приехали. Он сбегал за винишком и шоколадкой, она эфирчик сняла. Выпили, закусили. А дальше было по обоюдному согласию, но явно с долей оскорблений в адрес друг друга. Так как оба были под алкоголем, а может и под чем круче, то он ее или задушил, или шею свернул. Потом попытка избавиться от тела. Думаю ее жизнь не настолько была бесполезна. Ее страшный пример должен послужить всему ее поколению, а особенно девчонкам, которые не думают о последствиях своих роковых решений. Нельзя девочке в 18 так себя вести, нельзя проводить ночи с взрослыми мужиками на съемных квартирах и много других нельзя. 

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Дак а когда девушку обнаружили , то что судмедэксперт где был, он уже в суд через прокурора должен передать все заключения о смерти в том числе и о таких инфекционных и грибковых заболеваниях и так же возможной беремености и еще еще много чего.

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Это вы не надумывайте .Вам книжки писать надо.

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Невозможно так быстро понять, что подхватил инфекцию! Отмазка! Молодая девушка оказалась ,,грязнее,,безработного рецидивиста?! Вообщ5, в одной из статей написано, что он в 2018-2019 годах был учредителем фирмы в С- Петербурге. Может отсюда и отмазки?!

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Девочку жалко,но зачем пошла? Ведь ясна его цель. Заразить его она вряд ли могла там в квартире презервативы . И пили водку и шоколада там не было

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Переспала, потом наступило раскаяние и она сказала что его чем то наградила? Так получается? Если человек дважды судим и статьи то не очень безвредные, явно у него с психикой проблемы. Сначала она пишет видео на балконе, вся внешне спокойная, много ли надо времени чтобы ему сорвало крышу, ответила как она умела, прости господи, на матах, и все  

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