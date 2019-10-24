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Новый отдел детской одежды «Расти Детка» открылся в «Столице» в Чите

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Новый отдел «Расти Детка» с ассортиментом одежды российского и турецкого производства для детей открылся в торговом центре «Столица» в Чите, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 24 октября представитель магазина.

«Многие читинцы знают наш отдел в ТЦ «Фестиваль», а теперь мы открылись ещё и в «Столице». В «Расти Детка» одеть ребёнка красиво, тепло и удобно не составит никаких проблем. К тому же, теперь у нас можно купить российские конверты и комплекты на выписку. Например, зимний конверт стоит от 2,7 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

В магазине можно приобрести одежду для детей от рождения до шести лет. Ползунки, боди, слипы, шапочки и другой трикотаж представлены в разных цветах и моделях. Детям постарше здесь легко подобрать праздничные платья и костюмы от 1,1 тысячи рублей. Планируется поступление карнавальных костюмов.

«Также мы проводим детских фотосессии в наших магазинах с предоставлением одежды и локаций. А девочкам сделаем макияж и укладку», — добавил представитель магазина.

Подробнее об акциях, розыгрышах и скидках можно узнать в Instagram.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Расти Детка, ул. Генерала Белика, 1 (ТЦ «Столица»)
  • 8 914 453 3143
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