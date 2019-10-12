Называющий себя воином-шаманом якут намерен снова пойти в Москву на Путина

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Так и есть все. Я голосовала за Путина несколько лет ходила.

Сейчас вижу что народ живёт все хуже и хуже.

Это видит только тот, кто сам живёт среди людей.

Не надо кричать, что в сёлах все поголовно пьяницы.

Есть единицы.

В основном, народ трудится на своем хозяйстве. Срывают спины и наживают к 30 годам грыжи.

Только чтобы прокормить себя и детей.

Властям наплевать на народ.

В городе посмотрела. Ишачат по 12 часов в сутки, а иногда и больше. За копеечные зарплаты.

Высокомерие людей " на должностях" зашкаливает.

А как поедет учиться ребенок с деревни?

Денег нет и одежды с обувью

На картошку раньше выменивали костюмы камуфляжные и берцы.

А сейчас машины перестали ездить по селам.

Родители сами по 8-9 классов закончили и не на что им ехать в грод было.

Так и дети их сейчас заканчивают 9 классов и остаются дома.

В лучшем слуяае- устраиваются вахтой нв тяжёлые виды работ.

Расчистка леса. С 16 лет вкалывают.

Есть и одеваться надо всем.

Кто устроил такую жизнь людям?