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19 ДЕКАБРЯ 2019
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Называющий себя воином-шаманом якут намерен снова пойти в Москву на Путина

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Якутский «воин-шаман» Александр Габышев, который шёл пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», но был задержан и возвращён домой, заявил о планах продолжить поход, сообщает 11 октября ИА REGNUM.

«Свой пеший «тур» шаман намерен продолжить с той точки, где его задержали силовики, с Бурятии. В Москву он рассчитывает попасть в 2021 году», — пишет издание.

В интервью агентству «Якутия.Инфо» Габышев призвал президента России покинуть пост самостоятельно: «Уходи, Владимир Владимирович, добровольно. Ни один волос не упадёт, ни одна капля крови не прольётся».

Своё путешествие Габышев начал весной, запланировав дойти до Москвы пешком за 2 года. Вскоре вокруг Александра Габышева образовалась группа сторонников, которые решили идти вместе с ним. В частности, к отряду присоединился читинский предприниматель Андрей Дехтярук, однако в сентябре его выгнали из группы.

Оперативники задержали «воина-шамана» в Бурятии в середине сентября и сразу отвезли в Якутию. Там ему провели экспертизу и признали мужчину невменяемым. Сподвижники путешественника сначала пытались продолжить поход без него, однако в итоге заявили о самороспуске.

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Ахахахахаха.  Ахахахахаха. Войны диванные присоединяйтесь.. 

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Двух Шаманят , братьев Лихановых от Забайкалья !

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А сколько препарат действует? До Красноярска хватит? Два места держим и баннер приготовили

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Не смейся йосип, не смейся.смех закончился когда в бизнес димка учителей отправил, а когда пенсию продлили это уже перебор.

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А правда, что вам за коммент платят 85 рублей?

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Чуть больше: 85 рублей 78 копеек

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Так 30 же было? Вот это я понимаю - индексация! Не то что пенсионерам, да нищим бюджетникам. Не дают в обиду классово близких. Вот интересно, что они обо всём этом безобразии на самом деле думают? Или мозги пропагандой загаживаются до такой степени, что они и думать начинают как в методичке?

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молодец мужик.

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россия на грани волнений

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За Байкалом есть такая легенда: дух Шамана вселяется в людей и заставляет их раскидывать проколки на автотрассах. И ведь никакой политики — чистая религиозная вера.

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Самое интересное, кто-бы он не был, а власть испугалась. И этим арестом показала свою слабость.

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Комуняки! Это ваш шанс! И уровень ваш.

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Кто ответит за незаконные действия "силовиков"?

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Какие именно действия?

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1. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (УК РФ Статья 301).

2. Угроза возбуждения заведомо сфальсифицированного уголовного дела (УК РФ Статья 299).

3. Нарушение неприкосновенности частной жизни (УК РФ Статья 137).

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Задержание было произведено в рамках возбужденного против этого [***] уголовного дела по ст. 282 УК РФ.  Подойдёт?

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Значит, всё-таки 299-я.

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Образование, полученное на юрфаке Педварда, сразу видно. Иди лучше бытовую технику в Эльдорадо продавай.

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Хочешь - ты ответь.

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Вот, я не пойму, что ЗК так носиться с ним. В новостях освещает. Больной человек ерундой страдает. Давайте тогда на КСК езжайте в клинику соответствующую,там таких "шаманов" пол клиники. Если интересно так о чем больные думают, там и находитесь. Нормальным людям зачем знать, о чем не нормальные думают и что планируют

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А ничего, что мнению ненормальных посвящены все федеральные телеканалы?

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Иди хлебни бояры и успокойся, здоровый человек из больной действительности.

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Если вокруг тебя ненормальные, значит ненормальный — ты.

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Этот Шаман здоровее тебя. Тебе от "телевизора" лечиться надо.

Кто знает, может о Шамане еще книги напишут, и в школах его биографию преподавать будут

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За Байкалом есть такая легенда: дух Шамана вселяется в людей и заставляет их раскидывать проколки на автотрассах.

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Как сказал наш министр иностранных дел Лавров: " Дэбилы б.ть!"

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Идет Шаман, скрипит тележка. Боитесь? Бойтесь!

Ибо не стоило повышать пенсионный возраст простым, беззащитным  работягам

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Идёт якутский шаман - трясутся кремлёвские стены.

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Иди штангу поднимай, Антон. Не разочаровывай своих коллег по железу. Не опускайся на один уровень с алкотой и бездельниками, поддерживающими этого блаженного.

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Иди воин-шаман и не бойся,мы с тобой. А тех,кто прикоснулся к тебе,заламывая руки, мы накажем! Сильно накажем!

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Прямо с дивана и накажем! Сильно! Мы - это сила! С тобой особенно! Иди давай шаман, не задерживайся! А то говорить не о чем станет..

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Американская газета The New York Times опубликовала на первой странице материал про якутского шамана Александра Габышева, который шел пешком из Сибири в Москву. В статье также говорится о том, что в России усиливается недовольство граждан властью, а рейтинг президента продолжает стабильно падать.

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А если бы там написали, что нужно из окошек выпрыгивать? Выпрыгнул бы?

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Рождённый ползать, летать не может. Запомни раз и навсегда. 

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Рыбы не видят летящих в небе птиц.

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Так и есть все. Я голосовала за Путина несколько лет ходила.

Сейчас вижу что народ живёт все хуже и хуже.

Это видит только тот, кто сам живёт среди людей.

 Не надо кричать, что в сёлах все поголовно пьяницы.

Есть единицы.

 В основном, народ трудится на своем хозяйстве. Срывают спины и наживают к 30 годам грыжи.

Только чтобы прокормить себя и детей.

Властям наплевать на народ.

В городе посмотрела. Ишачат по 12 часов в сутки, а иногда и больше. За копеечные зарплаты.

Высокомерие людей " на должностях" зашкаливает.

А как поедет учиться ребенок с деревни?

Денег нет и одежды с обувью

На картошку раньше выменивали костюмы камуфляжные и берцы.

А сейчас машины перестали ездить по селам. 

Родители сами по 8-9 классов закончили и не на что им ехать в грод было.

Так и дети их сейчас заканчивают 9 классов и остаются дома.

 В лучшем слуяае- устраиваются вахтой нв тяжёлые виды работ.

Расчистка леса. С 16 лет вкалывают.

Есть и одеваться надо всем.

Кто устроил такую жизнь людям?

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Да,так оно и есть,народ разделился на очень бедных,бедных и немного получше в селах и смотрят друг на друга с презрением кто уж совсем бедный,а это плохо,грешно даже.

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Сколько раз этот самозванец называющий себя шаманом может наступать на одни и те же грабли? Смешно, клоун идёт на Москву, по пути сшибая денег у таких же невменяемых как и он. Как там в песне у Высоцкого про сумасшедший дом: настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.В принципе, ради интереса самого похода, пусть идёт. Россия православная страна, а не бурятская.

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В этот раз он только до дурки дойти сможет. Раз предупредили не понял ничего.

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Россия многонациональная страна а не бурятская. И этот клоун сшибающий деньги ничем не хуже клоунов в рясах которые на джипах ездят сшибая деньги у старушек верующих якобы на нужды Господа. Единственная разница в том что суммы которыми РПЦ ворочает в миллионы раз превышают суммы которые этот клоун сшибает себе на пожрать. 

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Па пробуй с флагом путина мимо сёл пройти км100, попить не дадут, может флаг засунут.

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Где связь?

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Шаман якутский.

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Ставлю на то что шаман дойдя до уральских гор умрет внезапной смертью а причина будет типо: "упал с лошади и сломал себе хвост."

Смех смехом а не дойдет он до запада, там народ более радикально настроен к власти, его туда не пустят.

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В РФ за организацию тараканьих бегов могут и в тюрьму отправить.

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В РФ в тюрьму могут отправить за то что у метро стоял.

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Власть сама обгадилась, схомутав этого "шамана". Шёл бы себе дальше, пока не уткнулся в кремлевскую стену. А теперь возникнет " челенж", такие шаманы попрут с каждого региона страны.

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Один от безделья придуривается, а сотни других ведутся на эту придурь! В недалёком прошлом Кашпировский тестировал население на уровень интелекта россиян, а теперь Шаман заменил его! Смешно представить, как будет проходить процесс изгнания!😕

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Слушай, интеллектуальный, научись сначала правильно писать - интеллект

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Пропущенная буква в слове - не означает отсутствие интеллекта! Вот когда люди за́ряжают воду перед телевизором и ждут, когда рассосутся шрамы - вот это диагноз! Тоже самое с этим Шаманом.

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Скажу только о себе.

 Кашпировского смотрела.

Смеялась и не верила естественно.

 Позже обнаружила исправление в здоровье в лучшую сторону. Не лечилась в больницах.

Родила детей после того.

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А не смешно на федеральном канале смотреть эктросенсов, дом 2.пусть говорят и т.д и т.п.

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Смешно! Не смотрю!

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пусть с собой грету тунберг и кота бориса возьмет. Им таким вместе держаться надо

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Просто больной человек.Его лечить надо. 

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Понравилось на самолёте с сопровождающими летать,сейчас с какой точке возвернут. 

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Долго будет народ отвлекать, ой, развлекать, ему же теперь сценарий похода написали в рамках законности, он же сам говорил в видео, что подружился с ребятами с полиции.

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Диагноз!..

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Достали эти бузотёры!

Все ходят-бродят по стране, ищут себе подобных слабоумных, вместо того, чтобы работать и жить нормально!

Такие при любой власти найдутся, отовсюду вылезут, как блохи ((

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