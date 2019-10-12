Называющий себя воином-шаманом якут намерен снова пойти в Москву на Путина
Якутский «воин-шаман» Александр Габышев, который шёл пешком из Якутии в Москву «изгонять Путина», но был задержан и возвращён домой, заявил о планах продолжить поход, сообщает 11 октября ИА REGNUM.
«Свой пеший «тур» шаман намерен продолжить с той точки, где его задержали силовики, с Бурятии. В Москву он рассчитывает попасть в 2021 году», — пишет издание.
В интервью агентству «Якутия.Инфо» Габышев призвал президента России покинуть пост самостоятельно: «Уходи, Владимир Владимирович, добровольно. Ни один волос не упадёт, ни одна капля крови не прольётся».
Своё путешествие Габышев начал весной, запланировав дойти до Москвы пешком за 2 года. Вскоре вокруг Александра Габышева образовалась группа сторонников, которые решили идти вместе с ним. В частности, к отряду присоединился читинский предприниматель Андрей Дехтярук, однако в сентябре его выгнали из группы.
Оперативники задержали «воина-шамана» в Бурятии в середине сентября и сразу отвезли в Якутию. Там ему провели экспертизу и признали мужчину невменяемым. Сподвижники путешественника сначала пытались продолжить поход без него, однако в итоге заявили о самороспуске.
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