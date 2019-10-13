Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году — Греф
Сбербанк согласился с 2020 года отменить комиссию за переводы между счетами своих клиентов в разных регионах — крупнейший банк России остаётся единственным, где комиссия до сих пор действует, сообщает 12 октября газета «Коммерсантъ».
«Мы уже на пути к этому. У нас год уже идет и соответствующий разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас идут уже на эту тему эксперименты. Это в один день сделать нельзя», — цитирует издание руководителя Сбербанка Германа Грефа.
Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее назвал «банковский роуминг» недопустимым и пригрозил законодательно запретить кредитным организациям зарабатывать на «стандартных процедурах, которые вообще никакой нагрузки не влекут».
ПАО «Сбербанк», лицензия №1481 от 11.05.15 г.
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