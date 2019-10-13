Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году — Греф

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Государству уже давно нужно, если не сказать более жестко Взять под контроль действие 2 сверх-массивных организаций, это - Центробанк с Эльвирой Набиулиной и Сбера с Грефом во главе.

Первый кстати согласно действующему законодательству хоть и является МегаРегулятором не связан никаким законодательством. В нарушение Конституции РФ

У Сбера как было сказано выше 40% акционеров не являются резидентами. А Греф - просто шизофреник (он сам сказал).

Они до добра не доведут нашу экономику.

Об этом и говорить недавние поправки в законе. Где для малого бизнеса выкручивают налоги к 20 году, а для авшорных алигарфов боятся ужесточить их вахтовый метод работы в России