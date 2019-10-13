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Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году — Греф

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Сбербанк согласился с 2020 года отменить комиссию за переводы между счетами своих клиентов в разных регионах — крупнейший банк России остаётся единственным, где комиссия до сих пор действует, сообщает 12 октября газета «Коммерсантъ».

«Мы уже на пути к этому. У нас год уже идет и соответствующий разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас идут уже на эту тему эксперименты. Это в один день сделать нельзя», — цитирует издание руководителя Сбербанка Германа Грефа.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее назвал «банковский роуминг» недопустимым и пригрозил законодательно запретить кредитным организациям зарабатывать на «стандартных процедурах, которые вообще никакой нагрузки не влекут».

ПАО «Сбербанк», лицензия №1481 от 11.05.15 г.

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Крупнейший банк России? 1) Контрольный пакет Сбербанка у Центробанка, который как известно не отвечает по обязательствам государства, 2) Около 40% акционеров Сбера не являются резидентами РФ, 3) Г.Греф - член совета директоров крупнейшего американского банка JPMorgan Chase

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В РФ нет денег.

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Абсолютно правильно все заметили. Сбер уже давно как и Москва не относится к России.

Действует в угоду своих иностранных акционеров. Которым направляет беспрецедентные премиальные выплаты. 

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Использование "билетов Центробанка РФ" на территории СССР неправомерно.

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Мне вот муж сказал, что если я буду продолжать писать комментарии в Интернете, то он меня извозит лицом по клавиатуре. Но я думаю, что он так не сдерёлодлолдгыеаплдвЭщдщлорполддэждлоапролжэуваепмнриотлдьбжуывчксапмиротьлдбжюэ

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Делая выводы о роли Германа Оскоровича, учтите ,что несколько месяцев назад он получил орден " За заслуги перед Отечеством " очередной степени из рук Солнцеликого. Так что все его дела с одобрения , а то и по указке . Это к тому, что нет хороших царей при плохих бояр. С уважением.

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Государству уже давно нужно, если не сказать более жестко Взять под контроль действие 2 сверх-массивных организаций, это - Центробанк с Эльвирой Набиулиной и Сбера с Грефом во главе.

Первый кстати согласно действующему законодательству хоть и является МегаРегулятором не связан никаким законодательством. В нарушение Конституции РФ

У Сбера как было сказано выше 40% акционеров не являются резидентами. А Греф - просто шизофреник (он сам сказал).

Они до добра не доведут нашу экономику. 

Об этом и говорить недавние поправки в законе. Где для малого бизнеса выкручивают налоги к 20 году, а для авшорных алигарфов боятся ужесточить их вахтовый метод работы в России

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