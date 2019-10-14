ЗабГУ возглавил ТОП-10 вузов в конкурсе профмастерства преподавателей

Забайкальский государственный университет возглавил ТОП-10 вузов в международном конкурсе преподавателей «Формирование компетенций в профессиональном образовании 2019», сообщили 14 октября в пресс-службе вуза.

«В конкурсе участвовали представители 378 вузов из Азербайджана, Беларуси, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Киргизии, Луганской Народной Республики, Молдовы, Узбекистана и России. По итогам конкурса ЗабГУ занял первое место в ТОП-10 «Рейтинг высших учебных заведений», а заместитель декана факультета естественных наук, математики и технологий ЗабГУ по учебной работе Алёна Устюжина стала восьмой в рейтинге активности участников», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с рабочей тетрадью по методике профессионального обучения Алёна Устюжина была признана лучшей.

«Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Сервисная деятельность» и учебное пособие по этому предмету под её авторством заняли 2 и 3 место соответственно», — уточнили в пресс-службе.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности№ 2292 от 28 июля 2016 года.