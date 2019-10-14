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ЗабГУ возглавил ТОП-10 вузов в конкурсе профмастерства преподавателей

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Забайкальский государственный университет возглавил ТОП-10 вузов в международном конкурсе преподавателей «Формирование компетенций в профессиональном образовании 2019», сообщили 14 октября в пресс-службе вуза.

«В конкурсе участвовали представители 378 вузов из Азербайджана, Беларуси, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Киргизии, Луганской Народной Республики, Молдовы, Узбекистана и России. По итогам конкурса ЗабГУ занял первое место в ТОП-10 «Рейтинг высших учебных заведений», а заместитель декана факультета естественных наук, математики и технологий ЗабГУ по учебной работе Алёна Устюжина стала восьмой в рейтинге активности участников», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с рабочей тетрадью по методике профессионального обучения Алёна Устюжина была признана лучшей.

«Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации по учебной дисциплине «Сервисная деятельность» и учебное пособие по этому предмету под её авторством заняли 2 и 3 место соответственно», — уточнили в пресс-службе.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности№ 2292 от 28 июля 2016 года.

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12 отзывов
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Как всё заумно! Ничего не понять.Кто, за что и почему? Такие все компетентные,просто диву даёшься.Только специалисты выходят из ЧТУ не совсем,мягко говоря,компетентные Деревообрабатывающий вуз-принимают дубов,а выпускают липу.

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ну да, ну да "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" это, конечно, серьезные конкуренты ))))))

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Это что, шутка? Я еще на первом курсе многих преподавателей ловила на грубых ошибках, хотя у нас один из сильнейших факультетов. Скорее всего, возглавил топ-10 худших университетов мира. Очень жалею, что здесь училась, 4 года впустую, только зря время потеряла и желание учиться

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а оно было? в смысле желание учится? или было просто желание половить преподавателей на ошибках, а потом слиться в последний год обучения)))

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Я шла с желанием учиться, а, увидев реальную подачу материала, очень разочаровалась, т.к знала больше, чем говорили. И как бы на то это и вышка, что знания должны давать хорошие, а мы пришли на практику в школу и офигели, что учитель 6 классе дает больше материала, чем нам в вузе. Кстати на практике и изучали предмет, ну и дома самостоятельно. Только для чего тогда вуз нужен

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".Мы пришли на практику в школу и офигели, что учитель 6 классе дает больше материала, чем нам в вузе. Кстати на практике и изучали предмет. " Вы на кого учились? На шестиклассника?)))

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Ну, и шла бы в МГУ. Кто-то насильно заставлял там учиться? К пятому курсу только дошло, что не место в этом вузе? 4 года занимала место того, у кого было желание учиться, но не получилось поступить.

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Может не было финансов чтобы уехать??

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Даа были бы деньги. Эх в Питере хорошо, там кафешки с пироженками у Иския и наколки делают современные, прям на латыни, от руки или уха и ажно до копчика. Там суперская подача педагогического материала, представляете, они прямо на ступенях набережной Васильевского острова сидят и рассуждают о Великой литературе. Вы бы нашим детям потом про это на уроке рассказывали, демонстрируя латинский расписной копчик)

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Это конкурс, где деньги собирают за выписанные сертификаты, дипломы и т. д.  Таких конкурсов десятки, удаляю с почты каждый день. 

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Ооооо ЗабГУ- любимая тема, а грамоты давали этим «горе-специалистам» за то как умеют унижать и на защите диплома смело заявлять что «не дай Бог Вам работать по специальности?» или такое паршивое отношение только к заочникам? Ну и на десерт- что вам в следующий раз подарить на кафедру? Пылесос, плазму или холодильник? А то ноутбук только пол-группы у нас подарила, вот и получили за диплом 5ки, даже те кто два слова связать не может. Ноу Комментс короче

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похоже что скоро лучше будет просто палку колбасы и мешок картошки)))

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