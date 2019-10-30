Show Today в Чите: Мы сделаем любой праздник или корпоратив нестандартным и смешным

Show Today в Чите приготовил развлекательные программы (18+) для нестандартного проведения любых праздников и корпоративов, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 30 октября организатор мероприятий.

«Обычные конкурсы и развлечения на праздниках давно уже видели все. Show Today предлагает абсолютно новую концепцию, когда главным становится не ведущий, а сами участники. За час им нужно выполнить шесть нестандартных заданий, а для этого задействовать смекалку, логику, память, проявить возможно ранее неизвестный артистизм и, самое главное, смеяться. Возраст и социальный статус не имеет никакого значения. Интересно будет всем», – рассказал собеседник агентства.

Заказать и провести Show Today можно в студии или в любом месте, куда приедет вся группа с реквизитом и необходимым оборудованием. Тем более, что сейчас организаторы объявили акцию: при заказе шоу на выезде клиент получит сертификат номиналом в тысячу рублей.

Стоимость игры с одного человека составляет 400 рублей.

«У нас можно также приобрести подарочные сертификаты на игру. Это станет отличным подарком для близких и друзей. Кстати, сейчас уже ведётся запись на новогодние даты, поэтому уже можно бронировать», — добавил организатор.

Заказать выездную программу и записаться на участие в игре можно по телефону 8-924-020-3000. Узнать больше об игре – здесь.

Show Today, праздничное агенство, ул. Бабушкина, 42а (гост. «Турист», центральный вход)