Нежные букеты с альстромерией, гиацинтами и ирисами составят ко Дню матери в «Орхидее»

Фото: Диана Арнольд Все новости Забайкалья и города Читы

Флористы салона «Орхидея» составят оригинальные и нежные букеты с альстромериями, гиацинтами, ирисами и тюльпанами ко Дню матери, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 ноября представитель салона.

«Наши флористы сделают композиции с учётом пожеланий заказчика. Например, из нежных оттенков роз и хризантем, перевитых яркими соцветиями и кожистыми листьями скиммии. Или запоминающихся гербер в сочетании с декоративной зеленью. Для своих букетов мы используем как привычные, так и необычные составляющие: скиммии, синеголовники, эвкалипт и даже суккуленты», — рассказал собеседник агентства.

В салоне можно приобрести и фоторамки, шкатулки, конфеты, чай в подарочной упаковке, другие сувениры и интересные вещицы для подарка. И, конечно, здесь можно подобрать подходящую открытку.

Также в салоне «Орхидея» представлено множество декоративно-лиственных и цветущих комнатных растений: драцены, юкки, орхидеи, разнообразные кактусы, декоративные розы, королевские пеларгонии и многое другое.

«В конце ноября, когда земля замерзает, а небо хмурится, самое время лишний раз выразить свою любовь и благодарность самому близкому человеку с помощью цветов»,— добавил представитель салона.

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