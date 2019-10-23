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Нефритовые бани Bora-Bora в Чите открыли люкс в египетском стиле

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Банный комплекс Bora-Bora в Чите с нефритовыми парными открыл новый номер «Клеопатра» в египетском стиле, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 23 октября представитель комплекса.

«Этот номер мы сделали для того, чтобы наполнить отдых гостей загадочным Египтом с пылающим солнцем, геометрией узоров, портретом царицы Клеопатры. Здесь клиенты смогут освежиться в бассейне после жаркой парной и спеть любимые хиты в караоке — отдохнуть от повседневной суеты или повеселиться большой компанией до 10 человек», — уточнил собеседник агентства.

Стоимость нового люкса Bora-Bora для компании от 1 до 7 человек — 2 тысячи рублей, от 8 до 10 человек — 2,5 тысячи рублей за час отдыха.

Номера Bora-Bora обустроены парными с нефритовыми камнями, караоке. В некоторых люксах есть комнаты для отдыха, бассейн с подогревом и водопадом. У администратора можно приобрести напитки, дубовые веники и головные уборы для парной.

Уже сейчас Bora-Bora принимает заявки на новогодние корпоративы, а также там можно купить подарочные сертификаты для родных и друзей от 500 до 5 тысяч рублей.

Посмотреть подробную информацию, найти новые акции Bora-Bora можно в Instagram. Заказ номеров по телефонам: 8-914-355-1221, 8-924-818-1221.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Bora-Bora, нефритовая баня , ул. Олимпийская, 35
  • 8 914 355 1221
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