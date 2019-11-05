Новогодние вечеринки (6+) для школьников и подростков проведёт «Доброград» в Чите
Центр прогрессивного отдыха «Доброград» в Чите устроит для школьников увлекательные новогодние праздники (6+) с пижамной вечеринкой, приключенческой игрой и другими развлечениями, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 ноября представитель центра.
«В этом году мы продумали праздник до мельчайших деталей. Ребят ждёт целое игровое пространство с аттракционами, экшн-игры, весёлые интерактивы с обаятельными ведущими, пижамная вечеринка с авторскими лимонадами, пушка, стреляющая перьями, снежная фотозона и многое другое», — рассказал собеседник агентства.
Стоимость проведения — 980 рублей с человека. Бронирование новогодних дат с 10 по 31 декабря включительно уже началось. Телефон для информации: 8-914-363-83-38. Больше информации — «ВКонтакте» и Instagram.
- 8 914 363 8338
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