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Новогодние вечеринки (6+) для школьников и подростков проведёт «Доброград» в Чите

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Центр прогрессивного отдыха «Доброград» в Чите устроит для школьников увлекательные новогодние праздники (6+) с пижамной вечеринкой, приключенческой игрой и другими развлечениями, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 ноября представитель центра.

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«В этом году мы продумали праздник до мельчайших деталей. Ребят ждёт целое игровое пространство с аттракционами, экшн-игры, весёлые интерактивы с обаятельными ведущими, пижамная вечеринка с авторскими лимонадами, пушка, стреляющая перьями, снежная фотозона и многое другое», — рассказал собеседник агентства.

Стоимость проведения — 980 рублей с человека. Бронирование новогодних дат с 10 по 31 декабря включительно уже началось. Телефон для информации: 8-914-363-83-38. Больше информации — «ВКонтакте» и Instagram.

 
Доброград, центр прогрессивного отдыха, ул. Бутина, 123 (вход со стороны Шахматного парка)
  • 8 914 363 8338
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