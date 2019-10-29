Алжирские львы, верблюды и бразильские мотокаскадёры — в Читу приехал цирк «Адреналин»(0+)

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Цирк «Адреналин» с новой программой «Шоу алжирских львов» (0+), включающей выступления дрессированных хищников, аравийских верблюдов и бразильских мотокаскадёров, приехал в Читу, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 29 октября организатор мероприятия.

«Коллектив долго готовил абсолютно новое шоу с участием именитых артистов и экзотических животных. На арене цирка под руководством дрессировщика выступят алжирские львы, которые выполнят забавные трюки, поразвлекают публику танцами и продемонстрируют свирепый рёв. Также посетителей ждут аттракционы с аравийскими верблюдами, сибирскими хаски и голландскими фризами», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в новой программе зрители увидят невероятный каскад цирковых жанров. Воздушный гимнаст выполнит грациозные и невероятные трюки без страховки под самым куполом, а мотокаскадёры покажут превосходный аттракцион в небольшом металлическом шаре.

«В промежутках между номерами гостей будет развлекать озорной и непредсказуемый клоун. Зрители будут в восторге от весёлых шуток, миниатюр и конкурсов», — уточнил организатор.

В помещении цирка поддерживается комфортная температура 20-21 градус.

Выступления продлятся со 2 по 17 ноября на площади Революции. Стоимость билета: на премьеру 2 ноября — 600 рублей, на остальные даты — от 500 до тысячи рублей. Дети до 5 лет проходят бесплатно.

Билеты продаются в кассе на площади Революции с 9.00 до 19.00 ежедневно. Справки по телефону: 8-914-241-75-75.