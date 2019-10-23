Смартфоны Xiaomi Redmi от 99 рублей в месяц представил «Билайн»

Сеть салонов связи «Билайн» в Чите представил смартфоны Xiaomi Redmi*в кредит от 99 рублей в месяц. Приобрести их можно в любом из магазинов или в интернет-магазине Билайн, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 23 октября представитель сети.

Фото: предоставлено рекламодателем Все новости Забайкалья и города Читы

В акции участвуют сразу три смартфона: Xiaomi Redmi 7A, Xiaomi Redmi 7, Xiaomi Redmi Note* 7. Приобрести их можно от 99 до 530 рублей в месяц в зависимости от выбранной модели и объёма памяти. Цена действительна при условии покупки смартфона в кредит на два года в комплекте с тарифом «Анлим» или «Первые гиги» и аксессуарами.

Смартфоны Xiaomi Redmi седьмой серии рассчитаны на широкую аудиторию. Например, Xiaomi Redmi 7 подойдёт начинающим пользователям и ориентирован в первую очередь на молодёжь и студентов. Xiaomi Redmi 7A создан для более продвинутых пользователей мобильного интернета, а Xiaomi Redmi Note 7 — для экономичных максималистов, которым важно сочетание доступной цены и высоких характеристик. Каждый из этих смартфонов оснащён мощной батареей ёмкостью 4 тысячи миллиампер, поэтому его обладатели смогут дольше проводить время в интернете, звонить и общаться в социальных сетях.

Больше информации об акции и смартфонах — на сайте.

Купить смартфоны можно также в салонах дилеров.

*Xiaomi Redmi Note – Сяоми Редми Ноут

Билайн, ул. Бабушкина, 64 ул. Амурская, 84 ул. Бабушкина, 98 8 800 700 0611 ул. Ленина, 126 8 800 700 0611 ул. Недорезова, 1м ул. Шилова, 100 (ТРЦ «Макси») 8 800 700 0611 Посмотреть все филиалы (5)

Кредитный продукт «0-0-24 Бр» от АО «ОТП Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ №2766 от 27.11.2014 г. Сумма кредита — от 2000 до 300 000 руб., первоначальный взнос — 0 руб., переплата — 0 руб., срок — 24 мес., ставка — 12,50% годовых, полная стоимость кредита — 12,50% годовых. Цены с НДС. Количество товаров ограничено. Акция действует с 07.10.2019 по 10.11.2019 на всей территории России, кроме Республики Крым, г. Севастополь и Чукотского АО.

Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.