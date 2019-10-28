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Ремонт

«Немецкие двери»: Подарим скидку за промокод при покупке

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Салон «Немецкие двери» в Чите объявил о том, что акция со скидками на входные и межкомнатные двери за названный промокод «Чита.Ру» продлится до 3 ноября, сообщил корреспонденту агентства представитель салона.

«До 3 ноября всем внимательным читателям городского портала мы подарим скидку на входную или межкомнатную дверь, если они назовут продавцам-консультантам салона промокод «Чита.Ру», — уточнил собеседник агентства.

Размер скидки будет рассчитываться исходя из модели двери, условий доставки и её монтажа. Подробнее об акции можно узнать по телефону 8 (914)-423-34-66 или в салоне по адресу: Объездное шоссе, 24 а, строение 6, в торговом комплексе «Кольцевой».

Познакомиться с ассортиментом салона и узнать подробности акций можно на сайте.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Как раз в поиске межкомнатных дверей. Сайт вашего салона ужасно неудобный. Нет цен, их надо узнавать. Причем узнавать тоже неудобно - нужно выбирать сначала модель двери, потом цвет, потом надо ввести свой номер, и мне перезвонят. Написаны доступные цвета, но вот смотреть, примеры цвета - нужно листать и запоминать по образцам. В общем у конкурентов сайты намного удобнее, достаточно выбрать дверь, выбрать цвет и тут же будет цена и доступные размеры. Расхотелось тратить время.

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Добрый день, спасибо за Ваш отзыв. Ценовая политика салона такова, что цена двери зависит от многих факторов, так как межкомнатные двери мы делаем у себя, они собираются на заказ на производстве в Чите и все двери индивидуальные. Цена зависит от размера, цвета, типа фурнитуры и других пожеланий заказчика. Как следствие, пришлось реализовать такую схему. 

В любом случае, спасибо за Вашу обратную связь, мы учтем ее и улучшим наш сайт.  

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и где промокод?

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