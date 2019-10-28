«Немецкие двери»: Подарим скидку за промокод при покупке
Салон «Немецкие двери» в Чите объявил о том, что акция со скидками на входные и межкомнатные двери за названный промокод «Чита.Ру» продлится до 3 ноября, сообщил корреспонденту агентства представитель салона.
«До 3 ноября всем внимательным читателям городского портала мы подарим скидку на входную или межкомнатную дверь, если они назовут продавцам-консультантам салона промокод «Чита.Ру», — уточнил собеседник агентства.
Размер скидки будет рассчитываться исходя из модели двери, условий доставки и её монтажа. Подробнее об акции можно узнать по телефону 8 (914)-423-34-66 или в салоне по адресу: Объездное шоссе, 24 а, строение 6, в торговом комплексе «Кольцевой».
Познакомиться с ассортиментом салона и узнать подробности акций можно на сайте.
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