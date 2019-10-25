Пиньята, дискотека и испытания на храбрость (6+) ждут детей 26 октября в «Фортуне» в Чите
Торгово-развлекательный центр «Фортуна» в Чите пригласил детей на празднование Хэллоуина (6+) 26 октября, где их ждут пиньята , дискотека и испытания на храбрость, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель центра.
«Ребята поучаствуют в конкурсе костюмов, пройдут жуткие испытания на храбрость и послушают страшные истории у костра. Все смогут стать актёрами в интерактивном спектакле, а игра в пиньяту не только развеселит гостей, но и одарит сладкими угощениями», — рассказал собеседник агентства.
Также организаторы приготовили мини-квест «Сладость, или собери всю гадость», аквагрим, дискотеку и призрачный флешмоб. Начало мероприятия — в 16.00.
«Приглашаем всех, будет очень интересно», — добавил представитель «Фортуны».
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