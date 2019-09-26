Кабачки за 25 руб. и картофель за 600 руб. — в обзоре Доски «Чита.Ру»

Фото: doska.plus Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Лето 2019 года было урожайным: вместо обещанных ливней, забайкальцы наслаждались солнечными, тёплыми деньками. Дожди не навредили урожаю, а только помогли дачникам. Теперь даже те, у кого нет своего участка, могут попробовать вкусные овощи. Их предлагают читинские огородники на Доске объявлений в разделе «Дом и сад».

Картофель

Корнеплод, без которого уже много веков очень сложно представить нашу жизнь, добавляют в супы, жарят, запекают, варят и тушат. Из него можно приготовить более 2 тысяч первых, вторых блюд и даже десертов.

Существует очень много разных сортов картофеля, которые различаются по вкусу, форме, размеру, цвету, содержанию крахмала и химических веществ.

Морковь и свёкла

Здесь предлагают сорт Розалинд. Он выращен в селе Шишкино. Если закажете 5 и более мешков — доставка бесплатная. Один мешок весом 40 килограммов стоит 600 рублей.

Мы привыкли есть корнеплоды моркови и свёклы, а вот оставшуюся зелень обычно просто выбрасываем. Как оказалось, зря. Ботва обладает не меньшими полезными свойствами и вполне годится в пищу. Её добавляют в супы или кладут в горячие блюда, как любую другую зелень. В интернете есть множество рецептов вкусных салатов. Например, такой: морковь и свёклу вместе с ботвой моем, чистим и режем, добавляем кедровых орехов и заправляем всё соусом.

За 50 рублей купить домашнюю морковь и свёклу можно здесь. Продавец гарантирует, что корнеплоды выращены в экологически чистом районе.

Помидоры

Вы знали, что томаты содержат серотонин, который называют «гормоном счастья»? Говорят, что если добавлять эти плоды в свой рацион, на смену осеннему сплину придёт хорошее настроение.

За 80 рублей купить себе радость можно здесь. Помидоры выращены на своём огороде. Продаются в коробках по 5 килограммов. Бонусом станет бесплатная доставка в черте города.

Кабачки

Наш следующий герой придётся по вкусу не только опытным домохозяйкам, но и начинающим кулинарам. Некоторые сорта молодых кабачков можно есть сырыми. Их нужно просто почистить, нарезать и добавить в салат. А девушкам, которые не любят готовить, но следят за своей внешностью, понравятся маски из измельчённой кабачковой мякоти. Они прекрасно питают и увлажняют кожу.

Всего за 25 рублей купить этот полезный диетический овощ можно здесь. Кроме них у продавца можно приобрести картофель за 800 рублей, помидоры за 80 рублей и морковь за 40 рублей.

Тыква

Ещё один низкокалорийный продукт. В одном килограмме тыквы содержится примерно 250 килокалорий. Если приложить кусочек свежей тыквы к поверхностному ожогу, боль пройдёт. А людям с бессонницей рекомендуют пить перед сном тыквенный сок. Он является натуральным снотворным.

За один килограмм тыквы заплатить придётся всего 50 рублей. Связаться с продавцом можно вот здесь.

Болгарский перец

Любителям правильного и полезного питания придётся по вкусу болгарский перец. Один крупный плод пополнит суточную норму витамина Р для взрослого человека. Если употреблять овощ постоянно, он снизит проницаемость и ломкость капиллярных сосудов. В период угрозы заболеваний ОРЗ и ОРВИ перец тоже будет полезен, потому что витамина С в нём даже больше, чем в лимоне.

За килограмм болгарского перца просят 100 рублей. Приобрести его, а ещё помидоры, кабачки, морковь и свёклу можно здесь.