Оденься с иголочки и получи её в бок – топ рекламных новостей сентября

Одеться с иголочки женщинам предлагает в Чите торговая сеть Dress Code . К осеннему сезону она обновила коллекцию, причём сразу в трёх ценовых категориях — от недорогой одежды до статусной.

Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Иглоукалывание, замечают в больнице, не может заменить основного лечения, но полезно как дополнение к нему. Поэтому на Чкалова, 117, в Чите и открылся новый кабинет иглорефлексотерапии , в которой пациентов принимает Эрдени Бальжинимаев. У новости — 10-е место в нашем рейтинге.

Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

«Наша сеть по продаже женской одежды для офиса включает три магазина, работающих в разных ценовых сегментах. Мы являемся мультибрендом, продаём одежду только российского производства, которую закупаем напрямую почти у 20 торговых марок. С некоторыми партнёрами сотрудничаем уже 12 лет, но всегда находимся в поиске», — говорит представитель компании, которая занимает 9-е место в топе сентября.

Восьмой по популярности стала новость про скорое открытие пансионата для пенсионеров «Забота» в Смоленке. Ко Дню пожилого человека центр пообещал первым постояльцам по три бесплатных дня, если места будут забронированы заранее.

«В распоряжении будет просторный благоустроенный коттедж с общей кухней и уютными комнатами на трёх человек. В каждой комнате стоят кровати, индивидуальные тумбочки для личных вещей, шкаф для одежды и телевизор – то есть всё необходимое для комфортной жизни», — говорят в пансионате.

Здесь обещают и питание, и отдых, и постоянный уход даже за лежачими людьми.

Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита Фото: Диана Арнольд Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Три счастливца, которые выиграли по 2 тысячи литров бензина в розыгрыше торгового центра «Абсолют» в Чите, поднялись до 7-го места в топе сентября. Всё, что было нужно для полного бака на год — закупиться минимум на 500 рублей, причём чтобы в списке товаров как минимум один был от компании «Пассим».

Ну и удача нужна, конечно.

В середине сентября в Чите открылся новый магазин «Мир одежды и обуви». Одежду привозят из Китая, Турции и России. Подкупила читателей новость о низких ценах. Женскую куртку-косуху, например, можно купить за 1,7 тысячи рублей, зимнюю парку — за 3,3 тысячи, детскую футболку — за 349 рублей. Носки и вовсе можно купить за 29 рублей.

В пятёрку лидеров врываются модульные кухни, за ними – шкафы-купе, а за ними — диваны, и всё от 10 тысяч рублей. О поступлении дешёвой мебели рассказала сеть магазинов «Мир мебели»: «Мини-диван можно купить по цене от 10,8 тысячи рублей, диван-книжку — от 11 тысяч рублей, а письменные столы для школьников — от 2,5 тысячи рублей».

Если спросите, почему так дёшево, вам ответят: российские производители и частичная сборка прямо в Чите.