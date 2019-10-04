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Оденься с иголочки и получи её в бок – топ рекламных новостей сентября

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Иглорефлексотерапевт Эрдыни Бальжинимаев учился у профессора Ван-Вея в Тяньцзиньском университете традиционной китайской медицины. Теперь работает в клинике «РЖД-Медицина», колит людей иглами в разные части тела. Хоть и звучит жутко, в клинике уверяют — процедура лечебная.

Иглоукалывание, замечают в больнице, не может заменить основного лечения, но полезно как дополнение к нему. Поэтому на Чкалова, 117, в Чите и открылся новый кабинет иглорефлексотерапии, в которой пациентов принимает Эрдени Бальжинимаев. У новости — 10-е место в нашем рейтинге.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-75-01-001568 от 02.09.2019 года.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Одеться с иголочки женщинам предлагает в Чите торговая сеть Dress Code. К осеннему сезону она обновила коллекцию, причём сразу в трёх ценовых категориях — от недорогой одежды до статусной.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

«Наша сеть по продаже женской одежды для офиса включает три магазина, работающих в разных ценовых сегментах. Мы являемся мультибрендом, продаём одежду только российского производства, которую закупаем напрямую почти у 20 торговых марок. С некоторыми партнёрами сотрудничаем уже 12 лет, но всегда находимся в поиске», — говорит представитель компании, которая занимает 9-е место в топе сентября.

Восьмой по популярности стала новость про скорое открытие пансионата для пенсионеров «Забота» в Смоленке. Ко Дню пожилого человека центр пообещал первым постояльцам по три бесплатных дня, если места будут забронированы заранее.

«В распоряжении будет просторный благоустроенный коттедж с общей кухней и уютными комнатами на трёх человек. В каждой комнате стоят кровати, индивидуальные тумбочки для личных вещей, шкаф для одежды и телевизор – то есть всё необходимое для комфортной жизни», — говорят в пансионате.

Здесь обещают и питание, и отдых, и постоянный уход даже за лежачими людьми.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Три счастливца, которые выиграли по 2 тысячи литров бензина в розыгрыше торгового центра «Абсолют» в Чите, поднялись до 7-го места в топе сентября. Всё, что было нужно для полного бака на год — закупиться минимум на 500 рублей, причём чтобы в списке товаров как минимум один был от компании «Пассим».

Ну и удача нужна, конечно.

В середине сентября в Чите открылся новый магазин «Мир одежды и обуви». Одежду привозят из Китая, Турции и России. Подкупила читателей новость о низких ценах. Женскую куртку-косуху, например, можно купить за 1,7 тысячи рублей, зимнюю парку — за 3,3 тысячи, детскую футболку — за 349 рублей. Носки и вовсе можно купить за 29 рублей.

В пятёрку лидеров врываются модульные кухни, за ними – шкафы-купе, а за ними — диваны, и всё от 10 тысяч рублей. О поступлении дешёвой мебели рассказала сеть магазинов «Мир мебели»: «Мини-диван можно купить по цене от 10,8 тысячи рублей, диван-книжку — от 11 тысяч рублей, а письменные столы для школьников — от 2,5 тысячи рублей».

Если спросите, почему так дёшево, вам ответят: российские производители и частичная сборка прямо в Чите.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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В четвёрку самых читаемых новостей флот «Уральских авиалиний», который пополнился вторым Airbus A320neo* с бортовым номером VP-BRZ. Он самый широкий среди большинства конкурентов, с улучшенной звукоизоляцией и вместительными багажными полками.

А ещё в нём панели над пассажирскими креслами сделали удобнее.

Сентябрьская бронза досталась распродаже мягкой мебели в салоне «Сета» на Анохина, 93, в Чите. «Сейчас мы распродаём по ценам производителя абсолютно весь наш ассортимент, и для многих это отличная возможность обновить свой интерьер качественной современной мебелью. В распродаже участвуют диваны, гостиные, спальни, кухни, прихожие», – рассказывал в начале месяца сотрудник компании.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
1
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
2
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
3
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
4
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
5
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
6
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
7
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
8
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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«Читаавтотранс» на месяц снизил цены на билеты до Маньчжурии для туристов с готовой визой с 1,3 до 1 тысячи рублей и сразу стал серебряным призёром топа. «Если визы нет, «Читаавтотранс» может организовать поездку в составе туристической группы. Все транспортные расходы, оформление документов, страховка и проживание в гостинице обойдутся в 5,1 тысячи рублей с человека», — говорит компания.

Лидер рейтинга — магазин SibNavi, который до 30 сентября распродавал в честь закрытия примочки к автомобилю. Аавтомагнитолы, навигаторы, видеорегистраторы, радары-детекторы, сигнализация и прочая электроника уходила с прилавков со скидкой до 70%.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Автонавигаторы
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Радар-детекторы
Фото: Диана Арнольд
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