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Подлечиться и махнуть в Новосибирск — топ рекламы сентября

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Чита.Ру
Фото: Чита.Ру

Какие рекламные тексты аудитория «Чита.Ру» предпочла в сентябре.

На десятом месте закрепилась реклама зубных протезов по итальянской технологии квадротти. Использование современных материалов, позволило сделать их конструкцию прочной, эластичной и устойчивой к любому воздействию. И без грамма металла.

Лицензия № ЛО 75-01-001068 от 25 января 2016 года.

Следующая строчка сентябрьского топа — снова медицина, обзор высокотехнологичного косметологического оборудования «Академии здоровья».

«По словам заведующей отделением терапевтической косметологии Ларисы Гурулёвой, самыми эффективными методами в области эстетической медицины считаются те, что проводятся на аппаратных установках, таких как лазеры и ультразвуковые аппараты для SMAS-лифтинга. [...] Это даёт врачу-косметологу возможность прорабатывать практически весь тканевый каркас лица, а не только кожу. Именно поэтому технология получила название 4D-омоложения».

Лицензия №ЛО-75-01-001553 от 25 июля 2019 г. на осуществление медицинской деятельности.

Необычная реклама оказалась на восьмом месте — в ней врач-гастроэнтеролог профессионально рассказывает, как правильно ходить «по-большому», и какой вид кала о чём говорит.

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-75-01-001537 от 10 июня 2019 года/

Чита.Ру
Фото: Чита.Ру

Реклама лаборатории «Гемотест» — последняя из череды медицинских в нашем топе. Копирайтер Анастасия Максимова не пожалела ни крови, ни сил, чтобы испытать услуги организации на себе. Итог — седьмое место.

ООО «МедТест». Лицензия №ЛО-75-01-000967 от 21 апреля 2015 года. ООО «Лаборатория Гемотест», лицензия № ЛО-77-01-003781 от 25 мая 2011 года.

«Кольцово — яркий, современный, чистый город, где есть место и пожилым, и молодым, и вечно спешащим деловым людям, и просто любителям природы», — манит статистически склонного к переезду забайкальца реклама новостроек под Новосибирском.

Проектная декларация на sf-prospekt.ru.

Тандем ведущих шоу «Хочу vs Могу» занял высоту, господствующую над первой половиной сентябрьского топа. Больше 2 тысяч читателей заинтересовались новогодними турами в Китай, с условиями которых ознакомились копирайтеры Андрей Филиппов и Дарья Гостева.

Следом идёт политическая реклама, выпущенная накануне выборов 8 сентября — итоги работы депутата Артёма Меняйло за 5 лет в гордуме прошлого созыва. Текст получился простой, но убедительный — в нём известные и уважаемые читинцы говорят, почему готовы вновь доверить Меняйло мандат.


Изготовитель: ООО "Северная Азия". Юридический адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, дом №13, офис 409. ИНН 3811180222
Заказчик: кандидат в депутаты Думы городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 «Новобульварный» Меняйло Артём Евгеньевич. Тираж — 1 штука. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа «Город Чита» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 «Новобульварный» Меняйло Артёма Евгеньевича. Дата изготовления: 2 сентября 2019 года.

РУС завершает строительство первого дома в окружённом лесом микрорайоне на Матвеева. И приглашает заглянуть на стройплощадку, чтобы показать преимущества квартир в этом практически элитном доме. Ведь несколько из них ещё свободны.

Проектные декларации размещены на сайте oaorus.ru.

предоставлено РУС
Фото: предоставлено РУС
предоставлено РУС
Фото: предоставлено РУС

Пусть Меняйло и выиграл выборы, но самая читаемая политическая реклама оказалась у Виталия Елина — кандидата от ЛДПР и соперника Меняйло по округу «Новобульварный». Возможно, весь секрет — в открытых комментариях под текстом. Это шаг, на который редко решаются кандидаты.

Изготовитель: ООО "Северная Азия". Юридический адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киевская, дом №13, офис 409. ИНН 3811180222
Заказчик: Кандидат в депутаты Думы городского округа "город Чита" седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 "Новобульварный" Елин Виталий Юрьевич. Тираж 1 штука. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы городского округа "город Чита" седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 "Новобульварный" Елина Виталия Юрьевича. Дата изготовления: 29 августа 2019 года.

Самая популярная реклама месяца, заинтересовавшая более 4 тысяч человек — обзор новой чайханы «Казан-мангал», открывшейся на втором этаже ресторанного комплекса в гостинице «Монблан».

«Ни одно застолье или просто обед не обходятся без мяса, приготовленного на огне. Оно – основа всего. Сытное, сочное, ароматное, с золотисто-коричневой корочкой. И это ещё один повод прийти сюда – попробовать шашлык, шиш-кебаб из телятины с баклажаном».

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