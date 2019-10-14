Вакансии для бухгалтеров с зарплатой от 30 т. р. — в обзоре Доски «Чита.Ру»

Фото: Ксения Зимина Всё, что происходит в Забайкалье и городе Чита

Сегодня без квалифицированного бухгалтера не может обойтись ни одна компания. От действий этого специалиста зависит финансовое благополучие каждого работника в фирме, поэтому работодатели ищут на эту вакансию профессионалов. Сегодня в нашем обзоре представлены самые интересные предложения Доски объявлений для тех, кто разбирается в тонкостях налогового законодательства и бухгалтерского учёта.

Компания ищет специалиста со средним профессиональным образованием и опытом работы не менее года. Кандидат должен быть уверенным пользователем офисных программ и знать «1С:Бухгалтерию». Работодатель гарантирует официальное трудоустройство и стабильную зарплату 30 тысяч рублей.

На полный рабочий день требуется бухгалтер в сфере ЖКХ с высшим образованием. В обязанности специалиста будут входить ведение лицевых счетов по физическим и юридическим лицам, начисление и перерасчёт платы ЖКУ собственникам и нанимателям жилых помещений, подготовка пакетов документов для суда.

Для успешного трудоустройства также потребуются опыт работы бухгалтером в сфере ЖКХ, хорошее знание ПК и знание программ «1С:Бухгалтерия 8.2» и «1С:ЖКХ 8.3». Платить обещают 30 тысяч рублей.

В оптово-розничную компанию на полный рабочий день требуется заместитель главного бухгалтера с опытом работы. Претендент обязательно должен быть ответственным, внимательным и аккуратным. Работодатель обещает стабильную зарплату — 50 тысяч рублей.

Приглашают на работу специалиста со знанием систем налогообложения и форм собственности, программ «1С:Бухгалтерия 8», ЗУП, «1С 7:Торговля и склад», «Клиент банк», Exsel, Word. Претендент должен иметь опыт работы в должности главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера не менее 3 лет.

В обязанности будет входить проверка и контроль ведение бухгалтерского и налогового учёта, расчётов по заработной плате, сдачи отчётности в пенсионный фонд, налоговую, фонд социального страхования и Росстат. Работодатель гарантирует полный соцпакет и зарплату в 6о тысяч рублей.

А это объявление заинтересует тех, кто ищет подработку. Усидчивого, внимательного и аккуратного специалиста приглашают на постоянную работу на неполный рабочий день. Бухгалтеру нужно будет заниматься учётом товарно-материальных ценностей и работать в системе «Клиент-Банка». Опытным пользователям MsWord, Excel, Internet, 1С 8.2, «Клиент-Банк» обещают зарплату 13 тысяч рублей.