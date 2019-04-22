Летние каникулы в Праге с английским для школьников и студентов предложил «Маджестик-Тур»
Туристическое агентство «Маджестик-Тур» в Чите продолжает продажу путёвок в летний образовательный лагерь в Праге, где школьники и студенты будут учить английский язык у англоговорящих преподавателей, а также смогут побывать в известных по всему миру городах Европы, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 22 апреля представитель агентства.
«Месяц в языковом лагере даёт возможность не просто подтянуть английский, а получать знания и навыки разговорной и письменной речи от преподавателей из Канады, США и Великобритании. Каждый ребёнок может выбрать учебную программу, которая ему интересна – это может быть углублённое изучение языка, футбол или фитнес. А помимо этого дети побывают в известных европейских городах с богатой историей – в Вене, Мюнхене, Дрездене и Берлине. Знакомство с другой культурой, новые знания и знакомства помогают не только получить новый опыт, но и определиться с желаниями и целями на будущее», – рассказал собеседник агентства.
Ранее «Чита.Ру» уже публиковало подробный рассказ о предыдущей поездке читинских школьников в Прагу. В 2018 году они и другие дети со всего мира путешествовали по Европе, побывали на разнообразных экскурсиях, и, разумеется, учили язык. А все программы для изучения английского разработаны Международным союзом молодёжи в пражских университетах.
«Благодаря новым эмоциям, друзьям и знаниям это лето точно станет незабываемым. А чтобы детям было проще находиться в другой стране, с ними всегда рядом будет находиться куратор и наш сопровождающий», – добавил представитель агентства.
Подробности можно узнать в офисе «Маджестик-Тур» на Журавлёва, 36, 2-й этаж, офис 200, и по телефонам: 35-05-27, 8-914-505-1111. Instagram: pegastouristikchita.
Поездка продлится с 1 по 30 июля. Путёвку можно оформить в рассрочку.
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