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Туризм

Летние каникулы в Праге с английским для школьников и студентов предложил «Маджестик-Тур»

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Туристическое агентство «Маджестик-Тур» в Чите продолжает продажу путёвок в летний образовательный лагерь в Праге, где школьники и студенты будут учить английский язык у англоговорящих преподавателей, а также смогут побывать в известных по всему миру городах Европы, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 22 апреля представитель агентства.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

«Месяц в языковом лагере даёт возможность не просто подтянуть английский, а получать знания и навыки разговорной и письменной речи от преподавателей из Канады, США и Великобритании. Каждый ребёнок может выбрать учебную программу, которая ему интересна – это может быть углублённое изучение языка, футбол или фитнес. А помимо этого дети побывают в известных европейских городах с богатой историей – в Вене, Мюнхене, Дрездене и Берлине. Знакомство с другой культурой, новые знания и знакомства помогают не только получить новый опыт, но и определиться с желаниями и целями на будущее», – рассказал собеседник агентства.

Ранее «Чита.Ру» уже публиковало подробный рассказ о предыдущей поездке читинских школьников в Прагу. В 2018 году они и другие дети со всего мира путешествовали по Европе, побывали на разнообразных экскурсиях, и, разумеется, учили язык. А все программы для изучения английского разработаны Международным союзом молодёжи в пражских университетах.

«Благодаря новым эмоциям, друзьям и знаниям это лето точно станет незабываемым. А чтобы детям было проще находиться в другой стране, с ними всегда рядом будет находиться куратор и наш сопровождающий», – добавил представитель агентства.

Подробности можно узнать в офисе «Маджестик-Тур» на Журавлёва, 36, 2-й этаж, офис 200, и по телефонам: 35-05-27, 8-914-505-1111. Instagram: pegastouristikchita.

Поездка продлится с 1 по 30 июля. Путёвку можно оформить в рассрочку.

 
Маджестик-Тур, ул. Журавлёва, 36, 2 этаж, офис 200 (ТЦ «Богилья»)
  • 8 (3022) 350-527

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензия Банка России №3354.

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