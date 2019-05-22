«Уральские авиалинии»: Покупайте билеты на поезда «Аэроэкспресс» вместе с авиабилетами
Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила сервис одновременной покупки билетов на скоростные электропоезда «Аэроэкспресс», курсирующие между аэропортами Домодедово, Шереметьево и центром столицы, вместе с авиабилетами в Москву, сообщили ИА «Чита.Ру» 22 мая в пресс-службе компании.
«Теперь купить билеты на «Аэроэкспресс» можно при оформлении прямого перелёта в/из Москвы как в одну, так и в обе стороны. Пассажиры могут выбрать любые тарифы: «Стандарт», «Предварительный», «Туда-обратно», «Парный», а также выгодный тариф «Группа». Основное удобство нового сервиса — авиабилеты и билеты на электропоезд находятся в одном заказе и оплачиваются вместе банковской картой, экономя время пассажиров», — уточнили в пресс-службе.
Покупка билетов на «Аэроэкспресс» доступна на третьем шаге бронирования авиабилета после заполнения личных данных пассажиров. После оплаты на электронную почту будет выслано подтверждение заказа и электронные билеты.
С правилами поездок на «Аэроэкспрессе» можно ознакомиться здесь.
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