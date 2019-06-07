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Туризм

Заказать заранее еду в самолёт вместе с билетом смогут пассажиры «Уральских авиалиний»

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила услугу заказа питания в самолёт вместе с билетами – в набор питания входят: закуска, горячее блюдо, десерт и булочка, сообщили ИА «Чита.Ру» 7 июня в пресс-службе авиакомпании.

Морозова Наталья Олеговна
Фото: Морозова Наталья Олеговна

«Заказ питания на борт будет намного выгоднее, чем перекусы в здании аэровокзала. Выбирайте традиционные курицу, рыбу, мясо, специальный вегетарианский или детский набор либо сэндвич. Особенно актуальна эта услуга для рейсов, в стоимость которых не включено питание. Проверить наличие питания на своём рейсе можно в разделе официального сайта авиакомпании в разделе «Информация / Меню бортового питания», — говорится в сообщении.

Стоимость одного набора из закуски, горячего блюда, десерта и булочки составляет до 700 рублей, сэндвич – до 350 рублей* (в зависимости от аэропорта вылета). Заказать дополнительное питание можно при покупке билета, при бронировании в службе поддержки пассажиров по телефону 8-800-77-00-262 или на сайте авиакомпании, но не менее чем за 36 часов до вылета рейса. Услуга доступна при вылете из следующих городов: Алматы, Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Екатеринбург, подмосковный Жуковский, Иркутск, Краснодар, Минеральные Воды, Москва (Домодедово),Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург,Симферополь, Сочи, Тюмень,Хабаровск, Чита и другие. Полный список городов на сайте.

*Цена указана на момент публикации и может измениться.

 
Клуб Путешествий Крылья (Группа компаний «Уральские авиалинии»), ул. Ленина, 56
  • 8 (3022) 21-22-18

ОАО АК «Уральские авиалинии». ОГРН 102660538490. Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний,1 г.

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