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Туризм

Кэшбэк 10% получат покупатели авиабилетов компании «Уральские авиалинии»

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» и международная платёжная система JCB объявили о начале партнёрства и предложили пассажирам совместную акцию «Улётный кэшбэк» с кэшбэком 10% для держателей карт JCB Банка Газпромбанка, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе компании.

«В период с 1 июня по 30 сентября 2019 года приобретайте авиабилеты на рейсы «Уральских Авиалиний» на официальном сайте uralairlines.com или в мобильном приложении авиакомпании (6+). Оплачивайте авиабилеты картой JCB от Газпромбанка и получайте кэшбэк 10%», – говорится в сообщении.

Как принять участие в акции:
1. Если у вас ещё нет карты JCB, её можно оформить в любом отделении Газпромбанка.
2. Оплачивать картой JCB Газпромбанка авиабилеты на официальном сайте uralairlines.com или в мобильном приложении UralAirlines.
3. Получать кэшбэк в размере 10% от суммы покупки.

Максимальный размер кэшбэк-выплат за период проведения акции – 4 тысячи рублей на каждого участника акции. Сумма кэшбэка зачисляется на счёт в месяце, следующем за месяцем совершения покупки. Акция не распространяется на карты «Мир-JCB». Правила проведения акции – на официальном сайте Газпромбанка gazprombank.ru.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объёму пассажирских перевозок. По итогам 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли 9 000 579 пассажиров.

Платёжная система JCB — одна из ведущих международных платёжных систем, основанная в Японии в 1961 году.

Акционерное общество «Газпромбанк» входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
 
Представительство ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии", ул. Ленина, 55
  • 8 (3022) 45-05-05

АО Банк ГПБ, Генеральная лицензия Банка России №354

ОАО АК «Уральские авиалинии». ОГРН 102660538490. Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний,1 г.

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