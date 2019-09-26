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Туризм

Мининвест края не знал, как потратить 5 млн р. после 6 лет отсутствия денег на туризм

,
Яна Сазонова
Андрей Шемякин (в центре)
Фото: Яна Сазонова

Начальник отдела по обеспечению деятельности министерства инвестиционного развития Забайкалья Андрей Шемякин во время туристической конференции 26 сентября заявил, что они не знали, как потратить 5 миллионов рублей после 6 лет отсутствия финансирования туризма.

По словам Шемякина, край 6 лет не получал денег на развитие туризма, а в 2018 году экс-губернатор Забайкалья Наталья Жданова выделила 5 миллионов рублей.

«Мы даже не знали, что с ними делать», — отметил представитель минвэста.

Шемякин рассказал, что сотрудники прошли переквалификацию. После этого министерство направило бо́льшую часть денег на поддержку детского и социального туризма. Организовали бесплатные экскурсии для детей и пенсионеров.

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12 отзывов
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Зачем им деньги если у них нет фантазии? 

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Хочу их обозвать нехорошим словом. Просили безвоздмездгно, даром красивые видео кадры природы, для популяризации туризма. Якобы у них денег нет, и им надо помочь.

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А вам что жалко? Все от государства ждёте, а сами то что? Одно дело все должны делать 

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Ивано-Арахлейский парк, вот куда срочно нужно вкладывать деньги сотнями миллионов рублей ежегодно. А тут 6 миллионов не знают куда потратить.

Начните с малого, организуйте систему видеоучета всех въезжающих на территорию парка и выезжающих с неё. В дальнейшем её можно будет использовать для сбора оплаты за посещение.

Это можно успеть сделать до конца года, чтобы деньги не пропали.

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Ты че, в какой парк? Там одно название, абсолютно неохраняемая территория. Если только развести миллиард диких кроликов. Но получится как всегда, разведут народ.

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А что ж вы не дали субсидию, когда к Вам обратились за фин поддержкой на запуск тематического поезда по туристическому маршруту, приуроченного празднованию 9 мая. Сказали денег нет, в итоге поезд не поехал. А задумка то была хорошая, детям то надо про ВОВ рассказывать, а то уже выросло поколение, которое не знает кто напал, кто победил и какая дорогая цена заплачена за победу. Думается Минвэс просто не захотел давать деньги, не поверю, что у Вас некомпетентные люди работаю.

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на подгонку 20 северных оленей

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Грубо вырвано из контекста!

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Некоторым министерствам хорошо живётся когда нет денег, можно бездельничать и ссылаться на эту причину.

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сидит фотографии рассматривает один,что раньше никаких задумок не было,5 миллионов это ж капля в море и на то мозги ни у кого не работают.

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Эй, стоп. А какого хрена собирают ежеквартально инициативные группы и активно проводят какие то встречи на тему туризма и трындят что надо бренд и развивать все. Чо за бред? Когда мы пришли к ним и попросили помочь в проекте связанным с туризмом, нам сказали, что им это не интересно и денег нет! Матом хочется орать, потому что нормальных слов нет! Зачем оленей покупать, вот они сидят родненькие

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Летом вся Чита выезжает на Ивано-Арахлейские озера и вкладывают деньги в развитие туризма на этой территории только частные компании, имеющие там базы отдыха, а почему бы не вложить деньги в благоустройства пляжей, в дороги, в обустройство скважин для питьевой воды, хоть что-то государство должно вкладывать, а то одни проверки, создали ещё одну природоохранную прокуратуру с бесконечными проверками. Надо помогать, а не по рукам бить, как это делается в других государствах. В Америке вначале государство заходит, строит дороги, проводит линию электропередач, связь и т д, т к полность подготавливает участки, готовит полный пакет документов и выставляет на конкурс. Тогда можно спрашивать с частников. А у нас ты все сам делай, а мы тебя ещё проверками будем мучать. Чиновники не знают куда деньги вкладывать, не в разовые экскурсии, а в проекты обеспечивающие устойчивое развитие региона.

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