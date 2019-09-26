Мининвест края не знал, как потратить 5 млн р. после 6 лет отсутствия денег на туризм

Андрей Шемякин (в центре)

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Начальник отдела по обеспечению деятельности министерства инвестиционного развития Забайкалья Андрей Шемякин во время туристической конференции 26 сентября заявил, что они не знали, как потратить 5 миллионов рублей после 6 лет отсутствия финансирования туризма.

По словам Шемякина, край 6 лет не получал денег на развитие туризма, а в 2018 году экс-губернатор Забайкалья Наталья Жданова выделила 5 миллионов рублей.

«Мы даже не знали, что с ними делать», — отметил представитель минвэста.

Шемякин рассказал, что сотрудники прошли переквалификацию. После этого министерство направило бо́льшую часть денег на поддержку детского и социального туризма. Организовали бесплатные экскурсии для детей и пенсионеров.