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Туризм

Выбрать удобное место от 299 р. в самолёте смогут пассажиры «Уральских авиалиний»

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Александр Чебан
Фото: Александр Чебан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» дала возможность пассажирам самостоятельно выбрать удобное место в самолёте, например, при полёте по России забронировать место можно всего от 299 рублей, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе компании.

«Для одних важно расположиться у иллюминатора и весь полёт ловить отличные кадры, для других принципиальным моментом является увеличенное пространство для ног. Поэтому «Уральские авиалинии» предлагают воспользоваться услугой «Выбор места. Самый выгодный вариант — выбрать место сразу при покупке билета. Стоимость услуги варьируется от направления полёта и выбранного кресла, на рейсах по России стоимость будет от 299 рублей», — говорится в сообщении.

Выбрать место можно и другими способами: после покупки билета с помощью сервиса «Проверка заказа» на сайте авиакомпании, во время онлайн-регистрации на рейс, в фирменных кассах авиакомпании, на стойке регистрации в аэропорту.

Для комфорта пассажиров в «Уральских авиалиниях» также действуют услуги: заказ дополнительного питания, провоз питомцев, провоз дополнительного багажа и другие.

Подробнее с услугой «Выбор места» можно познакомиться на сайте авиакомпании.

 
Представительство ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии", ул. Ленина, 55
  • 8 (3022) 45-05-05

ОАО АК «Уральские авиалинии». ОГРН 102660538490. Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний,1 г.

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