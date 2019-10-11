Выбрать удобное место от 299 р. в самолёте смогут пассажиры «Уральских авиалиний»
Авиакомпания «Уральские авиалинии» дала возможность пассажирам самостоятельно выбрать удобное место в самолёте, например, при полёте по России забронировать место можно всего от 299 рублей, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе компании.
«Для одних важно расположиться у иллюминатора и весь полёт ловить отличные кадры, для других принципиальным моментом является увеличенное пространство для ног. Поэтому «Уральские авиалинии» предлагают воспользоваться услугой «Выбор места. Самый выгодный вариант — выбрать место сразу при покупке билета. Стоимость услуги варьируется от направления полёта и выбранного кресла, на рейсах по России стоимость будет от 299 рублей», — говорится в сообщении.
Выбрать место можно и другими способами: после покупки билета с помощью сервиса «Проверка заказа» на сайте авиакомпании, во время онлайн-регистрации на рейс, в фирменных кассах авиакомпании, на стойке регистрации в аэропорту.
Для комфорта пассажиров в «Уральских авиалиниях» также действуют услуги: заказ дополнительного питания, провоз питомцев, провоз дополнительного багажа и другие.
Подробнее с услугой «Выбор места» можно познакомиться на сайте авиакомпании.
ОАО АК «Уральские авиалинии». ОГРН 102660538490. Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний,1 г.
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