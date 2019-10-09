«Резать пальцы вместо лука — это тоже о чувстве вины» — психолог Капранов
«Я работаю сволочью», — так говорит о себе популярный психолог-практик из Барнаула Алексей Капранов. — «И это не ругательное слово, а производное от глагола «сволакивать». Я сталкиваю человека с того «правильного» жизненного пути, которому он долго следовал, но в итоге оказался в тупике или вообще приблизился к обрыву».
Алексей Капранов приезжает в Читу со своим уникальным семинаром по межличностным отношениям «Эм&Жё» и интенсивом «Детоксикация мозга». Мы записали интервью с Капрановым, где он рассказал об особенностях своих программ и пригласил читинцев поучаствовать.
Интенсив «Детоксикация мозга» (18+) пройдёт 29 октября, а семинар «Мужчина и женщина» (18+) — 2-3 ноября в «Академии Здоровья». Узнать подробности и записаться на участие можно по телефону 8-914-508-80-05, на сайте или в онлайн-форме ниже.