«Здесь Ремонт» в Чите: Получи тройную выгоду при покупке ламината до 30 ноября

Студия интерьерных решений «Здесь Ремонт» запустила акцию с тройной выгодой. При покупке ламината до 30 ноября покупатель получает: скидку до 10% на все напольные покрытия, ПВХ-подложку и плёнку для влагоизоляции пола в подарок, дополнительную скидку до 12% обои, двери, люстры, натяжные потолки и другие товары. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 ноября сообщил представитель студии.

Фото: Диана Арнольд Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

«Например, покупая ламинат для комнаты в 16 квадратных метров, можно сэкономить до 1 658 рублей, а для квартиры в 52 квадрата – до 5 373 рублей. При этом в подарок мы даём не только стандартную ПВХ-подложку, но и влагоизоляционную полиэтиленовую плёнку. Мало кто знает, что ламинат, уложенный на бетонный пол без влагоизоляции, снимается с гарантии. А если кроме ламината купить у нас двери, обои, люстры или натяжные потолки, мы гарантированно дадим внушительную скидку до 12% на весь заказ», – рассказал собеседник агентства.

«Здесь Ремонт» всегда имеет на собственном складе около 40 тонн (5 тысяч квадратных метров) ламината, благодаря чему сделать выбор можно легко, а получить покупку – очень быстро. Заказные позиции также доставляются в короткие сроки – всего за 5-7 дней.

Так, в магазине представлен знаменитый бельгийский ламинат Quick Step* и Clix, пять коллекций нового европейского ламината Swiss Krono**** и огромный выбор зарекомендовавших себя покрытий Kastamonu*****.

Компания имеет огромный опыт ремонтов, поэтому специалисты дадут исчерпывающие рекомендации по подбору покрытия, его укладке и правильной подготовке помещения.