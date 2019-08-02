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Александр Осипов

Осипов объяснил отставку главы Читинского района его провальной работой

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Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов объяснил отставку избранного в 2018 году главы Читинского района Вадима Захарова неэффективной работой местной администрации. Осипов выступил 2 августа на встрече с местными чиновниками и депутатами.

Проработавший меньше года глава Читинского района Вадим Захаров ушёл в отставку 25 июля. До этого он неоднократно подвергался критике со стороны краевых властей. Так, зампред регионального правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова обвиняла администрацию района в срыве строительства школы в селе Сохондо, а министр финансов края Марина Кириллова заявляла, что Захаров бездействовал при разблокировке счетов 51 бюджетного учреждения.

«Был ряд претензий к работе администрации одного из наших ключевых муниципалитетов. [...] Поэтому мы приняли решение кардинально всё изменить», — отметил Осипов.

Врио губернатора отметил, что у краевых властей были вопросы к использованию выделенных району средств на инфраструктурные и социальные объекты, а также по готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону.

Назначенный исполняющим обязанности главы района Фёдор Кургузкин заявил, что за первые 4 дня работы успел вникнуть в основные проблемы работы: «Это безобразие, то, что творилось».

«Сейчас в авральном режиме приходится всё решать. [...] Когда за спиной 70 тысяч человек и статус пригородного района — это накладывает определённый статус. Нужно возрождать имидж района», — добавил он.

С последней пресс-конференции губернатора Забайкальского края Александра Осипова прошёл 7 месяцев и 28 дней.

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19 отзывов
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Федор Анатольевич - теперь только поцеловать членов вашей семьи и попрощаться с ними этак на срок полномочий. Но самый главный принцип должен быть: "Один в поле не воин"! Люди Вас поддерживающие в хорошей работе есть, без требований к должностям или иным благам.

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Без Осипова они все как пираты без корабля! 

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На мой взгляд Осипов не управленец. Слишком мягкий, порой заторможенный. Производит впечатление хорошего человека. Но хороший человек это не профессия. Краю нужен такой как Гурулев  (к примеру). Будет очень печально (а все к этому идет) если край потеряет ещё пять лет.

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Прогиб засчитан, шершавенько.

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"хорошо то, что хорошо заканчивается "

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Это безобразие творилось и до Захарова, только все глаза на это закрывали почему то! Счета были заблокированы, школы/ садики разваливались, ЖКХ  колом стояло, свалку в Засопке лагализовали и ещё много чего. Просто предыдущий глава администрации имел " свою руку "  и в краевом правительстве и в Едроссии, да и лез во власть выше, вот только люди не поверили в его байки и были уж очень " довольны " его работой на благо района, поэтому он и пролетел на выборах вместе со своими друзьями- товарками. А председатель правительства края сказал : " Он выборный, мы его снять не можем. Если только он сам захочет уйти, а он не хочет. Надо ждать выборов ". А этого так быстро сняли. Чудеса, прям таки, в нашем уездном городе Ч. 

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А Вы посмотрите на новости июля о назначении на должности силового блока в Забайкальском крае и как-то понятнее становится (особенно если сопоставить биографию в интернете с данными о выборах в тех регионах). А некоторым людям предлагающим уйти по собственному желанию сложно отказать. 

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У нас всегда так)) Допустили к работе человека с восьми классами образования, без малейшего представления управления! Какие-то критерии на Глав должны быть? Команду он собрал себе тоже ой, ей. Вот к чему всё и привело. Огромный район под управлением некомпетентных людей!

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У него привычка искать безобразия. До этого все должности такие были.  А работать не умеет.

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О,как это знакомо!Таже самая фраза звучала шесть лет назад когда принимали краевую пожарку, денег былоиочень много.Здесь денег нет вообще.

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Срочно еще нужно заявление об отставке главы Черновского района.

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А то,что следственный комитет на2 месяца порвлизовал работу Атамановской администрвции это нормально?

Люди простую справку с июня не могут получить!

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А вы заметили, что раньше все сетовали на нехватку денег, а когда Москва стала их понемногу подкидывать, то высветилась другая проблема - кадры. И это основная проблема, которую в свое время упустили и которая сегодня тянет край на дно! Основная масса компетентных кадров всех уровней давно уехала из края в другие регионы, побившись тут, как рыба об лёд, во времена безденежья, когда требовали результат без должного финансирования (денег нет, но вы держитесь!), а сейчас, члены и глава правительства, приезжая в край, привозят и деньги (или обещания их выделить), а как выясняется, осваивать их некому. Да, можно пригласить в край нового главу, его замов (свои компетентные уже слиняли, что видно по кандидатам на пост главы края), но всех исполнителей среднего и низшего звена в край извне не завезешь. Просто, много общаюсь и с уже уехавшими и с еще оставшимися в крае (многие из них уже подумывают об отъезде ради будущего своих детей) и становится очень грустно.

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Но есть и те кто душой болеет и проф компетенцию имеет ,но не берут на работу чисто из за человеческого фактора, рожей не вышел и все тут.

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ВРИО:а как обьясните нахождение сапожникова в городской власти?

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Человек слова и дела! Как-то так. 

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Александр Михайлович молодец! Верные кадровые решения, а главное своевременно! Наш губернатор! Человек дела!

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Это наверное сап-в хвалит,как кукушка.

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Ой моя та заговорила 

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