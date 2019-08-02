Осипов объяснил отставку главы Читинского района его провальной работой

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов объяснил отставку избранного в 2018 году главы Читинского района Вадима Захарова неэффективной работой местной администрации. Осипов выступил 2 августа на встрече с местными чиновниками и депутатами.

Проработавший меньше года глава Читинского района Вадим Захаров ушёл в отставку 25 июля. До этого он неоднократно подвергался критике со стороны краевых властей. Так, зампред регионального правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова обвиняла администрацию района в срыве строительства школы в селе Сохондо, а министр финансов края Марина Кириллова заявляла, что Захаров бездействовал при разблокировке счетов 51 бюджетного учреждения.

«Был ряд претензий к работе администрации одного из наших ключевых муниципалитетов. [...] Поэтому мы приняли решение кардинально всё изменить», — отметил Осипов.

Врио губернатора отметил, что у краевых властей были вопросы к использованию выделенных району средств на инфраструктурные и социальные объекты, а также по готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону.

Назначенный исполняющим обязанности главы района Фёдор Кургузкин заявил, что за первые 4 дня работы успел вникнуть в основные проблемы работы: «Это безобразие, то, что творилось».

«Сейчас в авральном режиме приходится всё решать. [...] Когда за спиной 70 тысяч человек и статус пригородного района — это накладывает определённый статус. Нужно возрождать имидж района», — добавил он.

С последней пресс-конференции губернатора Забайкальского края Александра Осипова прошёл 7 месяцев и 28 дней.