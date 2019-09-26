Француз в Чите: постановка детского спектакля «Не Ёжик» (4+)

Ролан Бонин называет себя «свободным художником». Из Франции он приехал в Санкт-Петербург, где получил профессию режиссёра. Работал после этого и в российских городах, и на родине. Последние 3 года Ролан обосновался в Кирове, где занимал должность главного режиссёра местного театра кукол.

С директором читинского кукольного театра Александром Мусиенко режиссёр познакомился по переписке в соцсетях. Как он сам говорит, ему «хотелось познакомиться с другим театром, актёрами, сценой». А Александру Мусиенко как раз требовался режиссёр, который смог бы поставить необычный детский спектакль. Во-первых, он должен быть интересным, во-вторых, у него должны быть мобильные декорации, дающие возможность артистам гастролировать. Ведь в ближайшие годы здание театра ожидает грандиозный ремонт.

Что за «Не Ёжик» такой?

Постановка, которая ожидает маленьких зрителей и их родителей, носит милое, но в то же время интригующее название «Не Ёжик». Пьеса российского драматурга Анны Богачёвой рассказывает историю маленького Ёжика, который беззаботно живёт себе в лесу, дружит со зверюшками, в общем, ведёт себя как все дети. Но однажды его друзья, Белка и Заяц, говорят ему, что не будут больше играть с ним, так как он слишком колючий. Теперь главный герой будет пытаться всячески себя исправить, чтобы не быть колючим. Что из этого получится, можно будет увидеть на сцене театра с 6 октября.