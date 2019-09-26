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Француз в Чите: постановка детского спектакля «Не Ёжик» (4+)

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В октябре откроется новый сезон в читинском театре кукол «Тридевятое царство». Он будет особенным, потому что основной спектакль «Не Ёжик» (4+) ставит режиссёр из Франции Ролан Бонин. Как он оказался в Чите, почему его постановка привлекла художественного руководителя театра и, конечно, о самом спектакле расскажем ниже.

«Родился во Франции, учился и живу в России»

Ролан Бонин называет себя «свободным художником». Из Франции он приехал в Санкт-Петербург, где получил профессию режиссёра. Работал после этого и в российских городах, и на родине. Последние 3 года Ролан обосновался в Кирове, где занимал должность главного режиссёра местного театра кукол.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

С директором читинского кукольного театра Александром Мусиенко режиссёр познакомился по переписке в соцсетях. Как он сам говорит, ему «хотелось познакомиться с другим театром, актёрами, сценой». А Александру Мусиенко как раз требовался режиссёр, который смог бы поставить необычный детский спектакль. Во-первых, он должен быть интересным, во-вторых, у него должны быть мобильные декорации, дающие возможность артистам гастролировать. Ведь в ближайшие годы здание театра ожидает грандиозный ремонт.

Что за «Не Ёжик» такой?

Постановка, которая ожидает маленьких зрителей и их родителей, носит милое, но в то же время интригующее название «Не Ёжик». Пьеса российского драматурга Анны Богачёвой рассказывает историю маленького Ёжика, который беззаботно живёт себе в лесу, дружит со зверюшками, в общем, ведёт себя как все дети. Но однажды его друзья, Белка и Заяц, говорят ему, что не будут больше играть с ним, так как он слишком колючий. Теперь главный герой будет пытаться всячески себя исправить, чтобы не быть колючим. Что из этого получится, можно будет увидеть на сцене театра с 6 октября.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
1
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
2
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
3
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
4
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
7

История наверняка будет интересна и детям, и родителям. Ведь необходимость быть удобным для всех, потеряв свою индивидуальность — эта тема очень глубокая, особенно для взрослых. К тому же, спектакль наполнен песнями и музыкой, чем напоминает мюзикл. Так что хорошее настроение и горящие детские глаза вам точно обеспечены.

Декораций для постановки не очень много, но они очень красочные, красивые и сказочные. Чего стоит только великолепный Волшебный пень. В спектакле у него особая роль — помогать Ёжику и приносить в его жизнь чудеса.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
1
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
2
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
3
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
4
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
6

Все сценические элементы и кукол изготавливали по заказу в Кирове и Санкт-Петербурге. А костюмы для актёров шили в Чите. Да-да, для актёров. Несмотря на то, что спектакль основан на действиях перчаточных кукол, артисты не скрываются за ширмой и находятся на сцене.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Ролан Бонин, Александр Мусиенко и все артисты «Тридевятого царства» приглашают читинцев посетить новый спектакль и получить эстетическое удовольствие, приобщить детей к искусству, а, возможно, и извлечь небольшой урок.

 
Тридевятое царство, Забайкальский государственный театр кукол, ул. Верхоленская, 2
  • 8 (3022) 31-13-95
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