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Красота и здоровье

Бесплатные 3 дня проживания получат первые постояльцы нового пансионата «Забота» в Чите

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Новый пансионат для временного и постоянного проживания пожилых людей «Забота» откроется в октябре и подарит три дня проживания постояльцам, заранее забронировавшим места, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 4 сентября представитель центра.

«Пансионат начнёт работать в октябре. Ко Дню пожилого человека мы подарим три дня бесплатного проживания для первых постояльцев, в чьём распоряжении будет просторный благоустроенный коттедж с общей кухней и уютными комнатами на трёх человек. В каждой комнате стоят кровати, индивидуальные тумбочки для личных вещей, шкаф для одежды и телевизор – то есть всё необходимое для комфортной жизни», – рассказал собеседник агентства.

В учреждении организуют питание, досуг и постоянное наблюдение за постояльцами. Здесь обеспечат уход за плохо ходящими и даже лежачими людьми: за ними круглосуточно будут следить профессиональные сиделки. Навещать родственников в пансионате можно в любое время.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
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