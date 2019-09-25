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Клиническая больница РЖД

Иглорефлексотерапевт, обучавшийся у китайского профессора, начал принимать в Чите

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Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Чите открыла в поликлинике на Чкалова, 117, новый кабинет иглорефлексотерапии. Приём ведёт врач, обучавшийся у профессора Тяньзинского университета, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 25 сентября представитель клиники.

«Иглорефлексотерапия — это комплекс лечебно-диагностических воздействий на биологически активные точки организма, которых у человека насчитывается около 700. Считается, что иглоукалывание может активизировать резервные силы организма, повысить иммунитет и облегчить течение болезни. Приём ведёт опытный врач-иглорефлексотерапевт Эрдыни Бальжинимаев, практикующий иглоукалывание уже около 5 лет и проходивший обучение у профессора Ван-Вея — заместителя ректора Тяньцзиньского университета традиционной китайской медицины», — рассказал собеседник агентства.

предоставлено рекламодателем
Эрдыни Бальжинимаев, врач-иглорефлексотерапевт
Фото: предоставлено рекламодателем

Иглоукалывание используют как дополнительный метод в лечении около 250 заболеваний. Среди них болезни нервной системы, опорно-двигательного аппарата, печени, желудочно-кишечного тракта, почек, кожи, сердца, мочеполовой системы, эндокринной системы, органов дыхания. Этот метод рефлексотерапии отлично сочетается с массажем, мануальной терапией, остеопатией.

«Иглоукалывание эффективно на начальных стадиях заболевания как вспомогательная методика, которая не заменяет основного лечения», — добавил представитель больницы.

Записаться на приём можно по телефону: 33-44-55.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
 
Поликлиника КБ «РЖД-Медицина» в Чите, ул. Чкалова, 117
  • 8 (3022) 33-44-55

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-75-01-001568 от 02.09.2019 года.

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