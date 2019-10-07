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Красота и здоровье

«Испытано на себе»: Пиявки против остеохондроза

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Когда я узнала, что мне придётся испытать на себе лечебное воздействие медицинских пиявок, прямо скажем, восторга не испытала. Не потому что был плохой опыт, а скорее из-за стереотипа, что пиявка это, как минимум, скользко и противно. Но попробовать было нужно.

Лечение методом постановки пиявок (гирудотерапия) связано с особыми свойствами пиявочного секрета, оказывающего благотворное влияние на организм с помощью биологически активных веществ естественного происхождения.
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Встретила меня врач-гирудотерапевт диагностической поликлиники ЧГМА Светлана Балабанова. Для начала она спросила меня, что я бы хотела полечить.

Пиявок применяют при многих недугах. Поскольку меня этот момент сильно ничто не беспокоило, я решила нанести внезапный удар своему давнему врагу — шейному остеохондрозу.

Потом Светлана Чимитовна задала ещё несколько вопросов: была ли я уже у гирудотерапевта, делали ли мне операции, нет ли аллергии и другие.

Не выявив противопоказаний, доктор измерила мне давление. Если оно очень низкое, процедуру делать нельзя. Мои постоянные 90 на 60 Светлану Чимитовну не испугали. Последние надежды на то, что сегодня я уйду непокусанной, рухнули.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Стараюсь спрятать свою небольшую нервозность за разговором. Спрашиваю: «А где вы их вообще берёте?» У меня ассоциация с пиявками одна — из детства. Помните, как Дуремар в «Золотом ключике» ходил по болотам и вылавливал их там?

Оказывается, эти «милашки» прилетели к нам прямиком из Подмосковья. Там их специально выращивают на биологической фабрике.

«Они такие красивые, посмотрите», — улыбается Светлана Балабанова. — «Только уж очень капризные, как настоящие москвички». С этими словами доктор достаёт из большой банки нескольких пиявок для того, чтобы посадить их мне на воротниковую зону.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Мне осталось только пройти в свободную кабинку, снять кофту и ожидать «посадку».

Когда врач посадила пиявку на тело, я почувствовала лёгкое жжение, примерно как от крапивного ожога. Потом ещё слева. Эти ощущения настолько заставили на них сконцентрироваться, что я не заметила как посадили остальных. Судите сами: чувствовала на себе троих пиявок, а их было шесть.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Теперь мне оставалось только ждать. Не менее 40 минут, как сказала доктор. Меня усадили в кресло с откидывающейся спинкой и велели отдыхать.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Кстати, гирудотерапия довольно востребована. Пока я находилась в кабинете, пришли ещё четыре пациента.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Минут через 45 насытившиеся «целители» начали отваливаться. После них остались кровоточащие ранки размером примерно в 2 миллиметра. Светлана Балабанова наложила мне на основание шеи стерильную повязку и закрепила её широким пластырем.

Поскольку у меня не было выраженной боли, я не смогла почувствовать полноценный эффект от процедуры.

Единственным минусом, который нельзя не упомянуть, могу назвать длительное кровотечение из ранок. Это происходит потому, что пиявка впрыскивает в тело пациента вещество гирудин, препятствующее сворачиванию крови. Длилось оно у меня примерно 14 часов. В норме кровь продолжает идти от 6 часов до суток.

 
Клиника ФГБОУ ВО Читинской государственной медицинской академии Минздрава России, ул. Бабушкина, 44
  • 8 (3022) 73-70-73

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