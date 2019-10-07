«Испытано на себе»: Пиявки против остеохондроза

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Встретила меня врач-гирудотерапевт диагностической поликлиники ЧГМА Светлана Балабанова. Для начала она спросила меня, что я бы хотела полечить.

Пиявок применяют при многих недугах. Поскольку меня этот момент сильно ничто не беспокоило, я решила нанести внезапный удар своему давнему врагу — шейному остеохондрозу.

Потом Светлана Чимитовна задала ещё несколько вопросов: была ли я уже у гирудотерапевта, делали ли мне операции, нет ли аллергии и другие.

Не выявив противопоказаний, доктор измерила мне давление. Если оно очень низкое, процедуру делать нельзя. Мои постоянные 90 на 60 Светлану Чимитовну не испугали. Последние надежды на то, что сегодня я уйду непокусанной, рухнули.